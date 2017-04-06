Бизнесмен-активист Казакевич: «Пять лет назад я просто бухтел в интернете»

Барановичский бизнесмен и общественный активист Юрий Казакевич рассказал «Салідарасці» о настроениях людей в регионе и планах на ближайшие акции.

В Барановичах милиция продолжает беспокоить участников недавних акций протестов. 5 апреля из дома местного предпринимателя Николая Чероуса милиционеры забрали два системных блока от компьютеров, ноутбук и планшет.

Одним из тех, кто пришел поддержать Черноуса во время визита милиции, был местный предприниматель и активист движения «За свабоду» Юрий Казакевич. Он снимал происходящее в режиме онлайн в Фейсбуке.

Жыхар Баранавічаў прадаў машыну, каб адчыніць краму вышыванак

Казакевич — постоянный участник уличных акций, владелец магазина одежды в национальном стиле.

В 2016 году Юрий Казакевич вместе с Владимиром Гундарем поздравили жителей Барановичей с Днем Воли. Фото facebook.com

«Салідарнасць»попросила Юрия Казакевича рассказать о сегодняшних настроениях среди барановичских активистов и простых горожан, а также о планах на ближайшие недели.

«Мы не разочаровались и не залегли в спячку»

По словам активиста, среди барановичского актива нет пессимистических настроений после волны прессинга со стороны властей.

— Сейчас наблюдается небольшое затишье в нашей активности, которое обусловлено достаточно большим напряжением в предыдущий месяц. Это нормальное свойство любого организма, считаю, после пиковой нагрузки немного отдохнуть.

Но затишье не означает, что мы разочаровались в наших целях, что сдались и залегли в спячку.

Это небольшая передышка, тем более, что власть продолжает оказывать на нас давление. Мы сейчас пытаемся понять, как власти будут действовать дальше: либо немного отпустят вожжи, либо еще больше начнут закручивать гайки.

Собеседник рассказал, что последние действия властей сработали в пользу демократическому активу.

— Акции последних месяцев пополнили наши ряды. И что очень показательно — этих людей в большой степени привлекли к нам действия властей: их абсолютно неразумное поведение ударило по ним же.

«Впереди Чернобыльский шлях»

— Впереди у нас Чернобыльский шлях, который мы намерены отметить. Собираемся подать заявку в горисполком, а пока определяемся с форматом будущей акции. Также думаем над предложением лидеров независимого профсоюза РЭП о проведении демонстрации трудящихся 1 мая.

Среди рядовых активистов в регионах есть те, кто склоняется либо к 26 апреля, либо к Первомаю. Но есть и те, кто готов выйти в обоих случаях.

В целом, настроение у нас бодрое. Видим, что власть сильно озадачена активностью народа в последние месяцы, и придает всему происходящему явно большое значение.

«По своей природе я не бунтарь»

Юрий Казакевич не считает себя революционером. Но…

— Пять лет назад я просто сидел возле компьютера и бухтел. А два года назад начал искать людей, с которыми можно было бы как-то менять ситуацию в стране.

По своей природе я не бунтарь, не стремлюсь к революции. Хочу спокойной, ровной жизни. Как и большинство, наверное, нормальных людей.

Но меня и моих единомышленников вынудило к революционной, условно говоря, деятельности — развитие общественной жизни страны последние двадцати лет.

В этом, в первую очередь, виноваты власти. Они поставили народ перед необходимостью выходить на площади своих городов, чтобы как-то донести свое возмущение.

Это результат планомерной неправильной внутренней и внешней политики государства. И естественное проявление глубочайшей неудовлетворенности людей своей жизнью, необходимости перемен.