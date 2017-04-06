Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины

Депутаты на пленарном заседании проголосовали за предоставление Украине безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны.
Это решение поддержал 521 депутат, 75 высказались против, 36 – воздержались, сообщает ВВС.
Теперь отмену виз для граждан Украины предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.
Переговоры Украины и ЕС по безвизовому режиму идут с 2008 года; за это время, как признают в ЕС, Украина выполнила взятые на себя обязательства.
Как это будет работать
Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт.
Путешествовать можно будет без права работы на 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.
Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
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В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы «доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия».
Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности.
Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки.
Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас даже при наличии шенгенской визы.