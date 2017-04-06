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06.04.2017
В Гродно нелегальный массажист затискал клиентку до смерти

Местные следователи расследуют дело о незаконном лечении, которое привело к смерти человека.

Подозреваемый — 36-летний безработный Василий Громович, последние годы проживающий в Литве. Как обнаружили следователи и судебно-медицинские эксперты, в декабре 2016-го он по договоренности через интернет проводил сеансы массажа и лечебной гимнастики, в том числе с пенсионеркой 1928 года рождения, сообщает Радыё Свабода.

Подозреваемый Василий Громович

После одного из сеансов состояние здоровья пенсионерки резко ухудшилось, ее госпитализировали, а через неделю она умерла от нанесенных во время массажа тяжких телесных повреждений.

Громович не имел соответствующего медицинского образования и лицензии на лечебно-физкультурную деятельность. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Белорусские правоохранители попросили у литовских коллег характеристику его личности.

 
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