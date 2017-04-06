Реплика: «Позорище! Без немецкой подсветки – траур не траур»

Российский медиаобозреватель Елена Рыковцева у себя в Facebook – о послевкусии от просмотра ТВ на тему питерского теракта.

«Какой позор. Великая страна. У которой большая трагедия. Задолбала разборками с подсветкой Брандербургских ворот города Берлина. Вот надо было подсветить цветами рос.флага в знак общей скорби. А они не подсветили. Плохо скорбят. Теперь немцы плохо скорбят!! И это из шоу в шоу. В эти минуты подсветку немецких ворот перетирают на НТВ.

И нету других забот. В дни траура. В дни похорон. Подсветка!! Немецкая. Ну вот как?! Ну сами что ли не чувствуют, как это унизительно. Тянуть клещами сострадание. Биться в истерике, что мало! Вяло! Тускло! Что как же мы без их подсветки! Не переживем, нет. Без немецкой подсветки – траур не в траур. Позорище, не поленюсь повторить».

«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»