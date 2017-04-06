«Девушка без комплексов» Эми Шумер – на тему: «Если ты не модель»

Актриса стала героиней майской обложки журнала InStyle, для съемки которой американской стендап-комедиантке пришлось примерить белоснежный купальник и нырнуть в бассейн.

Эми Шумер рассказала в интервью о своем отношении к внешней привлекательности и личном секрете красоты.

– Когда хочу позаниматься спортом в зале, пишу Рэйчел Фейнштейн. Мы вместе медленно идем за тренировку, а после отмечаем ее продолжительным обедом в кафе. Нас можно сравнить с пожилыми жительницами Верхнего Вест-Сайда, – сказала остроумная звезда.

Интервьюер спросил у Эми, волнует ли ее возраст, когда она стоит перед камерой на съемках, на что получил развернутый ответ:

– Еще нет. Если ты не модель, можешь позволить себе не торговать внешними данными. Я великолепна и достаточно красива, чтобы заниматься своим делом. При этом не обделена мужским вниманием. Смотрю на свои фотографии и понимаю, что выгляжу даже моложе, чем могу себе вообразить. Почти уверена, что никогда не сделаю операцию, чтобы улучшить внешность. Не могу представить, что мне понадобится наполнитель для лица. Да, липосакция щек нужнее.

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Родители внушили мне, что я гениальная супермодель, и было уже слишком поздно, когда узнала, что они солгали. Но уверенность в себе меня никогда не подводила, несмотря на набитые шишки. В школе было сложно составлять конкуренцию горячим девочкам, поэтому самооценка пострадала.

По мнению 35-летней актрисы, именно уверенность в себе помогла ей покорить сердце 30-летнего дизайнера Бена Ханиша, с которым она начала встречаться больше года назад.

Одна из самых влиятельных (фотосессия)