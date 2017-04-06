Невзоров: «Сейчас дикарское первобытное мышление стало нормой»

Российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы» – о диагностике терроризма.

– Прежде чем говорить, как вылечить терроризм, надо попытаться его хотя бы диагностировать. И я хочу вам напомнить, что это явление до сих пор не диагностировано. В общественном мнении живет химера, живет какой-то больной ублюдок, марсианин, который наполняет рюкзачок плавленым тротилом и спускается в метро. И почему он набивает, почему спускается, что им руководит, какова мотивация – это все отрезано от понимания, это все находится за кадром, это не обсуждается. Он просто ублюдок, просто марсианин.

Но до тех пор, пока люди будут прятаться от его мотивации, никогда установить диагноза не удастся. А диагноз простой, он идет выслужиться перед своим богом, он идет по рекомендации своих фантазийных друзей, которые велят ему сделать то или сделать другое.

Как известно, размышлять на эту тему дальше опасно, да? Но опасно не потому, что есть бородатые придурки в каких-то чалмах – вот с ними как раз можно договориться, но существует, к сожалению, еще большая опасность – это законы, которые здесь в России придуманы. Дальше вот я не могу рассуждать, потому что дальше начинается закон об оскорблении чувств и его территория.

Я знаю аналитиков, которые точно так же как я могли бы вычислить и предъявить приметы, скажем так, причины терроризма, они всегда религиозные. Но все эти аналитики рассуждают точно так же как я: да горите вы синим пламенем, сидите вы в обнимку со своими статьями об оскорблении каких-то чувств, и вы никогда не узнаете и не поймете того, что движет этими людьми, причину, по которой они действуют, и как с этим бороться.

Вот лечение, скажем так, без диагностики открытой и честной невозможно, и терроризм продолжится, и это тоже надо понимать. При том, что в Питере, вероятно, лучшая в стране антитеррористическая служба ФСБ, говорю это как специалист, и точно знаю – примерно, вернее, знаю, потому что меня не информируют специально – о количестве предотвращенных терактов, их тоже очень много.

Спецслужбы знали о подготовке теракта в метро, но не предотвратили?

Но поймите, что вы делаете – вот сейчас дикарское первобытное мышление стало нормой, религиозность получила общественное одобрение и культивируется. Более того, она преподается в школах. И дело не только в радикальных исламистах, точно так же будут вести себя представители любой другой конфессии, любой другой секты, потому что в основе всякой религии лежит экстремизм и нетерпимость к иным, да?

И если мы будем говорить про этот механизм, ведь поймите, у мальчика, который набил свой рюкзачок плавленым тротилом, и у православного хоругвеносца, который пришел громить выставку, потому что предложены те идеи, которые его не устраивают, тикает один и тот же механизм, включаются одни и те же побудительные причины – он идет под гипнозом своих представлений, тех голосов невидимых друзей, которые он слышит, выполняя те указания невидимого фантазийного повелителя, которому он служит.

Это первобытное религиозное мышление.