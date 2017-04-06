Продавец ювелирки призналась в хищении украшений на 11 тысяч долларов

28-летняя сотрудница ювелирного магазина рассказала, что относила украденное в ломбард.

В Ленинское РУВД Минска обратились сотрудники ювелирного магазина, расположенного в микрорайоне Лошица с заявлением о хищении ювелирный изделий.

При опросе сотрудников было установлено, что к совершению кражи возможно причастна 28-летняя продавец-консультант этого магазина, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

В ходе опроса продавец призналась, что с февраля по апрель этого года похитила золотые изделия (всего 24 наименования) и сдала их в ломбард. Общая сумма похищенного товара составляет более 22 тысяч рублей.

В действиях девушки усматриваются признаки состава наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества.