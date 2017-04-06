Artes Liberales 2017: Эпоха революций на Минске

С 8 по 30 в Минске пройдет ежегодный Фестиваль художеств и образования. Тема этого года — «Революция».
08.04, суббота
19:00 — Открытие.
09.04, воскресенье
15.00 — Андрей Чернякевич: «Белорусская национальная революция: к вопросу взаимоотношений БНР и большевиков».
17:00 — Анна Карпенко и Антонина Серякова: «Новейшие технологии в поле современного искусства».
19:00 — концерт в Музее Азгура: I/DEX (Виталий Гармаш — Беларусь), Poly Chain (Саша Закревска — Украина).
10.04, понедельник
18:00 — Встреча с художником Никитой Каданом «Запомнить момент, когда рассказ был прерван».
18:30 («Пресс Клуб» — ул.Хоружей 3) — Дискуссия: «Новый государственный менеджмент или классическая бюрократия: как можно научиться управлять государством в Беларуси?» (Т.Чулицкая, А.Степанов и др. эксперты).
11.04, вторник
19:00 — Алла Соколова: «Революционное правосознание как источник советского права: смена парадигмы».
12.04, среда
18:00 — Ксения Шталенкова: «Деньги и идеология: революция белорусскости длиной в 100 лет».
20:00 — Виктория Константюк: «Читая Джоди Дин: социальные медиа как инструмент (не) революции»
13.04, четверг
18:00 — Ирина Романова: «1937 год: как террор стал Великим».
20:00 — Сергей Хоревский: «Очарованные революцией: судьбы художников и архитекторов Беларуси в свете событий 1917 года».
14.04, пятница
19:00 — Кино\конвейер: Александр Вашкевич представляет «Короткий фильм об убийстве» К. Кесьлевского (1987).
15.04, суббота
15:00 — Михаил Волчек и Светлана Ермакович:
- лекция: «Википедия и прямая демократия»;
- мастер-класс: «Как художники, фотографы и мувимэйкеры могут подружиться с Википедией».
18:00 — Янина Пруденко (Украина). Лекция-скрининг про Открытый архив украинского медиа-искусства.
16.04, воскресенье
15:00 — Валентина Мороз и Татьяна Артимович: «Революционное тело в театре 1920-х. Биомеханика В. Мейерхольда в советской России и Беларуси: теория и практика».
17:00 — Янина Пруденко (Украина): «Политическое эстетическое. Революция и война в современном украинском медиа-искусстве».
19:00 — Дмитрий Бойченко: «МАШИНОМИЯ: проблемы второй индустриальной революции».
18.04, вторник
18:00 — Маргарита Янкаускайте: «Гендерная революция в контексте эволюции капитализма».
20:00 — Галина Русецкая: «Об одном случае революции в стиле. Психоанализ – скандальная форма знания».
19.04, среда
18:00 — Павел Войницкий: «Монументальная революция» в белорусской скульптуре конца 1960-х – 1970-х годов».
20:00 — Алексей Пикулик: «Политэкономия рентных режимов или почему электоральные революции совсем не то, чем они кажутся».
21.04, пятница
18:00 — Krytyka Polityczna: «Быть левым интеллектуалом в постсоциалистическом контексте» (Агнешка Вишневска, Эла Рутковска, Давид Кравчик, Миколай Сыска).
20:00 — Кино\конвейер: Александра Игнатович представляет фильм» Блокада» (Igor Bezinović, Хорватия, 2012).
22.04, суббота
15:00 — Юлия Васильева: «Звуки будущего в голливудском Sci-Fi кино».
17:00 — Влодко Боднар (Украина): «Bio-art. Три волны концептуальных потрясений».
19:00 — перерыв.
20:00 — концерт: Grupa Etyka Kurpina (Adam Frankiewicz — Польша).
23.04, воскресенье
15:00 — Александр Лисов. «УНОВИС как инструмент мировой революции духа».
17:00 — Lina Dokuzovic (Австрия): «Knowledge-based movements».
19:00 — Gerald Raunig (Австрия): «Molecular Revolution».
21:00 — Elske Rosenfeld (Германия): Перформанс: «A Vocabulary of Revolutionary Gestures».
25.04, вторник
19:00 — Михаил Волчек и Светлана Ермакович: «Creative Commons»:
- Презентация работы филиала Creative Commons в Беларуси.
- Лекция: «Почему важно расширять общественное достояние и поддерживать общее (the commons).
26.04, среда
19:00 — Дискуссия: «Исследования ре-/э)волюции: подсчитывать или разговаривать» (Т.Чулицкая, А.Степанов и др. эксперты).
27.04, четверг
19:00 — Кино\конвейер. Ксавье ле Торривелек: «Анализ фильма Дзиги Вертова «Шестая часть мира» (1926) с точки зрения национальной политики в СССР».
28.04, пятница
18:00 — Олег Бреский: «Право и революция»
20:00 — Альмира Усманова: «Революция и репрезентация».
29.04, суббота
14:00 — Агния Асанович: Воркшоп. Город (-) для людей.
16:00 — Дебаты о десоветизации городского пространства. Опыт Беларуси.
18:00 — Лекция А. Горных. Презентация мультимедиа-проектов студентов ЕГУ.
30.04, воскресенье
15:00 — Агния Асанович: Воркшоп. Город (-) для людей.
17:00 — * уточняется
20:00 — Закрытие проекта.
* В программе возможны изменения. Следите за обновлениями этой страницы и страниц Фестиваля в социальных сетях: Facebook, VK, Twitter.