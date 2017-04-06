Artes Liberales 2017: Эпоха революций на Минске

С 8 по 30 в Минске пройдет ежегодный Фестиваль художеств и образования. Тема этого года — «Революция».

08.04, суббота

19:00 — Открытие.

09.04, воскресенье

15.00 — Андрей Чернякевич: «Белорусская национальная революция: к вопросу взаимоотношений БНР и большевиков».

17:00 — Анна Карпенко и Антонина Серякова: «Новейшие технологии в поле современного искусства».

19:00 — концерт в Музее Азгура: I/DEX (Виталий Гармаш — Беларусь), Poly Chain (Саша Закревска — Украина).

10.04, понедельник

18:00 — Встреча с художником Никитой Каданом «Запомнить момент, когда рассказ был прерван».

18:30 («Пресс Клуб» — ул.Хоружей 3) — Дискуссия: «Новый государственный менеджмент или классическая бюрократия: как можно научиться управлять государством в Беларуси?» (Т.Чулицкая, А.Степанов и др. эксперты).

11.04, вторник

19:00 — Алла Соколова: «Революционное правосознание как источник советского права: смена парадигмы».

12.04, среда

18:00 — Ксения Шталенкова: «Деньги и идеология: революция белорусскости длиной в 100 лет».

20:00 — Виктория Константюк: «Читая Джоди Дин: социальные медиа как инструмент (не) революции»

13.04, четверг

18:00 — Ирина Романова: «1937 год: как террор стал Великим».

20:00 — Сергей Хоревский: «Очарованные революцией: судьбы художников и архитекторов Беларуси в свете событий 1917 года».

14.04, пятница

19:00 — Кино\конвейер: Александр Вашкевич представляет «Короткий фильм об убийстве» К. Кесьлевского (1987).

15.04, суббота

15:00 — Михаил Волчек и Светлана Ермакович:

- лекция: «Википедия и прямая демократия»;

- мастер-класс: «Как художники, фотографы и мувимэйкеры могут подружиться с Википедией».

18:00 — Янина Пруденко (Украина). Лекция-скрининг про Открытый архив украинского медиа-искусства.

16.04, воскресенье

15:00 — Валентина Мороз и Татьяна Артимович: «Революционное тело в театре 1920-х. Биомеханика В. Мейерхольда в советской России и Беларуси: теория и практика».

17:00 — Янина Пруденко (Украина): «Политическое эстетическое. Революция и война в современном украинском медиа-искусстве».

19:00 — Дмитрий Бойченко: «МАШИНОМИЯ: проблемы второй индустриальной революции».

18.04, вторник

18:00 — Маргарита Янкаускайте: «Гендерная революция в контексте эволюции капитализма».

20:00 — Галина Русецкая: «Об одном случае революции в стиле. Психоанализ – скандальная форма знания».

19.04, среда

18:00 — Павел Войницкий: «Монументальная революция» в белорусской скульптуре конца 1960-х – 1970-х годов».

20:00 — Алексей Пикулик: «Политэкономия рентных режимов или почему электоральные революции совсем не то, чем они кажутся».

21.04, пятница

18:00 — Krytyka Polityczna: «Быть левым интеллектуалом в постсоциалистическом контексте» (Агнешка Вишневска, Эла Рутковска, Давид Кравчик, Миколай Сыска).

20:00 — Кино\конвейер: Александра Игнатович представляет фильм» Блокада» (Igor Bezinović, Хорватия, 2012).

22.04, суббота

15:00 — Юлия Васильева: «Звуки будущего в голливудском Sci-Fi кино».

17:00 — Влодко Боднар (Украина): «Bio-art. Три волны концептуальных потрясений».

19:00 — перерыв.

20:00 — концерт: Grupa Etyka Kurpina (Adam Frankiewicz — Польша).

23.04, воскресенье

15:00 — Александр Лисов. «УНОВИС как инструмент мировой революции духа».

17:00 — Lina Dokuzovic (Австрия): «Knowledge-based movements».

19:00 — Gerald Raunig (Австрия): «Molecular Revolution».

21:00 — Elske Rosenfeld (Германия): Перформанс: «A Vocabulary of Revolutionary Gestures».

25.04, вторник

19:00 — Михаил Волчек и Светлана Ермакович: «Creative Commons»:

- Презентация работы филиала Creative Commons в Беларуси.

- Лекция: «Почему важно расширять общественное достояние и поддерживать общее (the commons).

26.04, среда

19:00 — Дискуссия: «Исследования ре-/э)волюции: подсчитывать или разговаривать» (Т.Чулицкая, А.Степанов и др. эксперты).

27.04, четверг

19:00 — Кино\конвейер. Ксавье ле Торривелек: «Анализ фильма Дзиги Вертова «Шестая часть мира» (1926) с точки зрения национальной политики в СССР».

28.04, пятница

18:00 — Олег Бреский: «Право и революция»

20:00 — Альмира Усманова: «Революция и репрезентация».

29.04, суббота

14:00 — Агния Асанович: Воркшоп. Город (-) для людей.

16:00 — Дебаты о десоветизации городского пространства. Опыт Беларуси.

18:00 — Лекция А. Горных. Презентация мультимедиа-проектов студентов ЕГУ.

30.04, воскресенье

15:00 — Агния Асанович: Воркшоп. Город (-) для людей.

17:00 — * уточняется

20:00 — Закрытие проекта.

* В программе возможны изменения. Следите за обновлениями этой страницы и страниц Фестиваля в социальных сетях: Facebook, VK, Twitter.