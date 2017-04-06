Сотни мужчин прошли по Амстердаму, взявшись за руки: «Думали, с травлей покончено»

Чтобы продемонстрировать солидарность с двумя геями, которые в минувшие выходные подверглись нападению в голландском Арнеме. К акции поддержки присоединились мужчины из разных городов мира.

Мирный марш накануне был одной из реакций общества на избиения супружеской пары, которая подверглась нападению при возвращении с вечеринки рано утром 2 апреля, со ссылкой на The Guardian пишет newsru.com.

Джаспер Вернс-Сьюратан и Ронни Сьюратан-Вернс рассказали полицейским, что недовольство нападавших вызвал тот факт, что они шли, взявшись за руки. Пятерым подросткам, подозреваемым в нападении, 6 апреля должны быть предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью.

Нидерландские правозащитники и представители общественности остро отреагировали на инцидент в Арнеме. Так, Марчер Марион ван Хис, которая выступала за права геев в 1960-х годах, заявила журналистам: «Я думала, что мы покончили с травлей. Но это не так, и это очень грустно. Так что я возвращаюсь на баррикады».

Премьер-министр Марк Рютте осудил нападение на однополых супругов. «То, что случилось - это ужасно», - сказал он, заверив, что решение проблемы гомофобии будет главным приоритетом его правительства.

В акции в поддержку нидерландских геев приняли участие как представители ЛГБТ-сообщества, так и мужчины с традиционной сексуальной ориентацией. Призывы к солидарности распространялись в соцсетях с хэштегом #allemannenhandinhand.