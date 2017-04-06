Зачем власти нужно дело «боевиков»: «Все смешали в кучу»

Сбить протестную волну, вселить страх или создать картинку?

До 16 человек вырос список задержанных, которым предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение и подготовка лиц для участия в массовых беспорядках). К предыдущему списку добавились Виктор Данилов и Андрей Дундуков.

Зачем власти раскручивают это дело и чем оно закончится?

Председатель лишенного регистрации Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий увязывает дело о массовых беспорядках с мирными акциями протеста, которые проходили в Беларуси в течение последнего месяца.

— Цель властей — сбить протестную волну и посеять страх в обществе, — считает собеседник. — Для этого и была выбрана тактика массового подавления гражданских активистов, а также склеено это уголовное дело, чтобы люди не думали о проблемах, которые существую в экономике, в социальной и политической жизни Беларуси.

Но сработает ли на этот раз этот испытанный в прошлые годы прием властей?

— Одно дело – озадачить такими репрессиями политических активистов и молодежь, и другое — если протестные акции продолжатся, и в них будут принимать участие простые граждане, — говорит правозащитник.

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