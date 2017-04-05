Учительница предполагаемого террориста-смертника: «Он был чувствительный и очень ранимый»

Эхо взрыва в метро: в Петербурге задерживают выходцев из стран Центральной Азии. В Европарламент подали поправку об отмене безвизового режима для украинцев: кто это сделал и почему? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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