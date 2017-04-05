«Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны»

Премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Бобруйск обрадовал белорусов.

Глава правительства сообщил, что задача по увеличению к концу года средней зарплаты до $ 500 выполнима.

- К концу 2017 года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в тысячу рублей, - приводит слова Кобякова пресс-служба Совмина. - У каждого предприятия есть свои ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но, в общем, такие перспективы просматриваются. Наша задача - реализовать это на практике.

При этом Андрей Кобяков подчеркнул, что рост зарплаты должен быть привязан к производительности труда, раздачи незаработанных денег не будет.

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«Передайте товарищу, что в райцентрах практически все предприятия лежат на боку»

Байнет очередное обещание о зарплате «по пятьсот» воспринял с недоверием. Приведем несколько комментариев, оставленных на дискуссионной площадке talks.by.

«Это уже даже не смешно. Нельзя поднять зарплату в реальной валюте целой стране по взмаху руки. Ну, правда, если речь не идет о 1000 белорусских рублях и обесценивании белорусского рубля, когда доллар станет стоить 4 рубля - тогда зарплата в 1000 у.е. реальна».

Один из комментаторов, который работает «не самым последним человеком» в крупной частной компании с годовым оборотом в десятки миллионов долларов, пишет, что «500 у.е. даже близко не пахло». Зарплата в его компании последний раз повышалась 32 месяца назад.

«О ситуации на других предприятиях даже страшно подумать, когда почти все на коленях. У руля стоят либо сказочники, либо личности в неадеквате», - подводит итог пользователь.

«Передайте товарищу,, что в районных центрах страны практически все предприятия лежат на боку, в промышленности сплошное Ратно (райцентр в Украине, без единого предприятия), а про колхозы без содрогания и не скажешь. ИП и мелкие фирмы разорены, торговля стоит. Какие 1000 р. получки? Спуститесь с Марса».

«Подарите ваши смотрящие линзы в конец года»

«Слушаешь и не понимаешь - от кого они требуют эту среднюю?- удивляется один из пользователей. - От директоров затоваренных и лежащих предприятий? Так они ее смогут достичь только, если проведут серьезные сокращения. Но это непозволительно, так все 1 мая должны быть трудоустроены. Директор должен наоборот открывать и открывать новые рабочие места... Повысить за счет продаж складов невозможно, потому что у людей нет денег, чтобы эту продукцию покупать при сегодняшних низких зарплатах. Осталось одно: напечатать денег, но опять двадцать пять, тогда надо двигать курс - а он незыблем. Такие требования сродни, если я буду требовать у одноногого выиграть Олимпиаду по бегу. Требовать-то можно, а итог?»

Другой белорус обращается к премьеру с просьбой:

«Подарите ваши смотрящие линзы в конец года, а то у меня в дальнем ксеноне разбились, видно только еженедельное подорожание топлива и рынка в целом».

«Неприятно читать это безумие, - пишет один из форумчан. - Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны. Эти бараны не могут избирать себе никакую власть. Авторитарный режим страшен тем, что сфера принятия решений закрыта, и очень ограниченное число лиц принимает участие в решении: обсуждения нет, парламента нет. А у нас всё контролируется одним человеком и узкой группой людей вокруг него. Вот это узкая группа людей с какого-то бодуна приняла декрет 3. И так во всём. Мы за все платим бедностью страны, потому что узкая группа людей знает, как надо, а все остальные – бараны».