«Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Учительница предполагаемого террориста-смертника: «Он был чувствительный и очень ранимый»
Блогер, якога вызвалілі ад падатку на дармаедства, выйшаў на волю
В Минске из грузовика на ходу выпала корова
Отфотошопленное изображение Путина с накрашенными ресницами и губами признано экстремистским
Яшчэ двум затрыманым выставілі абвінавачаньне ў падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў
Астапович попросил Лукашенко пересмотреть условия конкурса о создании мемориала в Куропатах
К активисту из Барановичей, который уличил чиновников в пьянстве, пришли с обыском
Как Семашко Кличко трактора продавал
Что бесит в характере белорусов
Цифра дня. Сколько денег соберут с автовладельцев, чтобы отремонтировать дороги?
Данкверт отказался работать с Беларусью после угроз Лукашенко
«Даже на проезд не хватит по поиску работы»: Среднее пособие по безработице выросло на 3 рубля
В Беларусь идут дожди и мокрый снег
«Ты больше не можешь самостоятельно заключить брак, устроиться на работу и даже… купить себе конфет»
Фотофакт. Российские десантники ведут бой с «незаконными вооруженными формированиями» под Витебском
Один из крупнейших кредитополучателей в стране снова получит деньги из бюджета
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко
Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Теракт в питерской подземке. Путин не повторил спуск Лукашенко
Спецслужбы знали о подготовке теракта в метро, но не предотвратили?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Спецслужбы знали о подготовке теракта в метро, но не предотвратили?
«Лукашенко сам загнал себя в ловушку»
Генпрокурор — про жесткое задержание пожилых людей в День Воли: «Возраст не важен»
Колумнист – о питерском теракте: «Репутация власти такова, что когда сообщают, что 2Х2=4, рука тянется к калькулятору»
Веллер: Кремлевский локомотив прет в бетонную стену
«Трэба было хутка распісацца, а ў ЗАГСах кажуць: «Вы што? Гэта так хутка не робіцца!»
«Момент, когда у жены нашли рак, изменил все». Исповедь звезды «Манчестер Юнайтед»
«Элитам говорится: ребята, смотрите, Медведев-то еще живой!»
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
«Откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента такая коллекция редких вин?»
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
9 потрясающих фото, победивших в конкурсе LensCulture
Самые красивые лица Беларуси
Сравним: Как выглядят Минск и Москва перед акциями протеста
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Экономика
05.04.2017
Алена Антонова
«Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны»

Премьер-министр Андрей Кобяков  во время рабочей поездки в Бобруйск обрадовал белорусов.

Глава правительства сообщил, что задача по увеличению к концу года средней зарплаты до $ 500 выполнима.

- К концу 2017 года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в тысячу рублей, - приводит слова Кобякова пресс-служба Совмина. - У каждого предприятия есть свои ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но, в общем, такие перспективы просматриваются. Наша задача - реализовать это на практике.

При этом Андрей Кобяков подчеркнул, что рост зарплаты должен быть привязан к производительности труда, раздачи незаработанных денег не будет.

Бобруйск: «Выросло поколение, которое кроме Лукашенко не знает другого президента. Пора это менять»

 «Передайте товарищу, что в райцентрах практически все предприятия лежат на боку»

Байнет очередное обещание о зарплате «по пятьсот» воспринял с недоверием. Приведем несколько комментариев, оставленных на дискуссионной площадке talks.by.

«Это уже даже не смешно. Нельзя поднять зарплату в реальной валюте целой стране по взмаху руки. Ну, правда, если речь не идет о 1000 белорусских рублях и обесценивании белорусского рубля, когда доллар станет стоить 4 рубля - тогда зарплата в 1000 у.е. реальна».

Один из комментаторов, который работает «не самым последним человеком» в крупной частной компании с годовым оборотом в десятки миллионов долларов, пишет, что «500 у.е. даже близко не пахло». Зарплата в его компании последний раз повышалась 32 месяца назад.

«О ситуации на других предприятиях даже страшно подумать, когда почти все на коленях. У руля стоят либо сказочники, либо личности в неадеквате», - подводит итог пользователь.

«Передайте товарищу,, что в районных центрах страны практически все предприятия лежат на боку, в промышленности сплошное Ратно (райцентр в Украине, без единого предприятия), а про колхозы без содрогания и не скажешь. ИП и мелкие фирмы разорены, торговля стоит. Какие 1000 р. получки? Спуститесь с Марса».

«Подарите ваши смотрящие линзы в конец года»

«Слушаешь и не понимаешь - от кого они требуют эту среднюю?- удивляется один из пользователей. - От директоров затоваренных и лежащих предприятий? Так они ее смогут достичь только, если проведут серьезные сокращения. Но это непозволительно, так все 1 мая должны быть трудоустроены. Директор должен наоборот открывать и открывать новые рабочие места... Повысить за счет продаж складов невозможно, потому что у людей нет денег, чтобы эту продукцию покупать при сегодняшних низких зарплатах. Осталось одно: напечатать денег, но опять двадцать пять, тогда надо двигать курс - а он незыблем. Такие требования сродни, если я буду требовать у одноногого выиграть Олимпиаду по бегу. Требовать-то можно, а итог?»

Другой белорус обращается к премьеру с просьбой:

«Подарите ваши смотрящие линзы в конец года, а то у меня в дальнем ксеноне разбились, видно только еженедельное подорожание топлива и рынка в целом».

«Неприятно читать это безумие, - пишет один из форумчан. - Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны. Эти бараны не могут избирать себе никакую власть. Авторитарный режим страшен тем, что сфера принятия решений закрыта, и очень ограниченное число лиц принимает участие в решении: обсуждения нет, парламента нет. А у нас всё контролируется одним человеком и узкой группой людей вокруг него. Вот это узкая группа людей с какого-то бодуна приняла декрет 3. И так во всём. Мы за все платим бедностью страны, потому что узкая группа людей знает, как надо, а все остальные – бараны».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Депутат сравнил Лукашенко с Наполеоном
«Грустные потому, что они уже знают то, что мы еще не знаем»
7 вещей, пугающих в белорусском туристе, который в Минске «пересиживает»
«Так было ў Кіеве, і так цяпер адбываецца ў нас»
Гомельского блогера освободили от налога на «тунеядство»
Избитому арт-менеджеру отомстили за стены, «мироточащие» Щеткиной и Шуневичем?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY