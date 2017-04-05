«Самое страшное начинается, когда маленькие люди начинают вершить судьбы миллионов»

День 4 апреля 2017 года Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич провели одинаково напряженно, в трудах и заботах о подведомственном населении, но, поскольку населения в России пока еще много, они решили между собой его поделить.

Владимир Владимирович взял на себя заботу о людях больших и богатых, тех, которых взялись последнее время обижать недруги — те, которых Владимир Владимирович деликатно называет «наши западные коллеги». Так вот, чтобы защитить больших и богатых россиян, Владимир Владимирович подписал закон, разрешающий бизнесменам, попавшим под санкции «наших западных коллег», не платить налоги в России и не отчитываться о доходах. А еще Владимир Владимирович распорядился вернуть обиженным бизнесменам подоходный налог с 1.01.2014 года. Сведущие люди говорят, что в особняках на Рублевке по этому случаю всю ночь горел свет, и играла музыка.

Пока Владимир Владимирович защищал миллиардеров из списка «Форбс», Дмитрий Анатольевич занялся проблемами маленького человека. Ему эти проблемы близки, поскольку он и сам человек маленький, будто только что сошел со страниц Гоголя, Чехова или Зощенко и сам не поймет, как оказался в кресле премьера. К сожалению, история и Наталья Александровна Тимакова умалчивают, в котором часу Дмитрий Анатольевич подписал постановление о снижении прожиточного минимума на 198 рублей. Полагаю, это было с утра, поскольку днем он был занят другими, не менее важными делами.

Беспокойство о прожиточном уровне у правителей России возникло не вчера. В конце декабря вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на установленный в России прожиточный минимум прожить «практически невозможно». Прошло три месяца. Цены и коммунальные платежи выросли. И тут Дмитрию Анатольевичу пришла в голову креативная мысль. Поскольку на данный прожиточный минимум прожить нельзя, а увеличивать его никак невозможно — вы же помните: «Денег нет, но вы держитесь», — то почему бы не уменьшить этот самый прожиточный минимум?

Нет, вы не отмахивайтесь и не крутите пальцем у виска, а внимательно всмотритесь в цифры. Вот был прожиточный минимум 9889 рублей. Прожить на него, как правильно сказала Голодец, практически невозможно. Теоретически можно, а практически – никак. А если отнять 198 рублей и оставить на жизнь 9691 рубль, то что получится? Правильно, я знал, что вы тоже догадаетесь! Люди поймут, что жаловаться на плохую жизнь себе дороже, поскольку Дмитрий Анатольевич непременно изыщет возможности сделать ее еще хуже.

Теперь пенсионеру предлагается жить на 8 тысяч в месяц, ребенка следует прокормить, одеть и обуть на 9434 рубля, а трудоспособному полагается кутить аж на 10466 рублей в месяц.

Прожиточный минимум — это та сумма, на которую можно прожить, извините за тавтологию. А еще это ориентир для социальной политики правительства, поскольку именно она должна быть основой для определения МРОТ, стипендий и всяческих выплат. Проблема в том, что минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тысяч, то есть он существенно ниже официально установленного прожиточного минимума, на который, как мы помним, прожить невозможно. В марте 2017 та же Голодец оценила число россиян, получающих зарплату на уровне 7,5 тысяч в 5 миллионов. Я в курсе насчет серых зарплат, но, тем не менее, по данным достаточно серьезных исследований РОМИРа, сегодня 41% россиян испытывают серьезные трудности с покупкой продуктов и одежды, а 11% просто не хватает денег на еду.

Нищета работающего населения – это то, чего не было в СССР, при всех его глупостях и гадостях. Дмитрий Анатольевич, снизив на 198 рублей прожиточный минимум, поступил так, как поступает всякий разумный человек, когда ему надо быстро навести в доме видимость порядка: заметает мусор под гардероб, а все разбросанные вещи сваливает в кучу и прячет в тот же гардероб. Когда у тебя МРОТ ниже прожиточного минимума, надо либо поднимать МРОТ, либо опускать прожиточный минимум. Поскольку деньги, которых нет, только что Владимир Владимирович потратил на вытирание слез олигархам из «Форбса», Дмитрий Анатольевич поступил совершенно правильно, отняв 198 рублей у нищих. Курочка же по зернышку…

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и гендиректор ООО «Тамбовский бекон» Антон Уланов (слева направо) во время посещения мясоперерабатывающего комбината «Тамбовский бекон» агрохолдинга «Русагро». Фото ТАСС

Совершив этот подвиг, Дмитрий Анатольевич мог бы, конечно, отдохнуть. Но не давала ему покоя давняя обида, нанесенная неким судимым персонажем, имя которого Дмитрий Анатольевич никогда не называет, ну и мы не будем. Дело в том, что некий судимый персонаж больше месяца назад, а именно 2.03.17 бросил Дмитрию Анатольевичу вызов, швырнул перчатку практически в лицо. До лица премьерского эта перчатка не долетела, упала в грязь социальных сетей, которые, тем не менее, свое дело сделали. И стало вокруг Дмитрия Анатольевича образовываться какое-то странное облако. Какой-то туман, из которого то уточка выплывет, то кроссовок прилетит, а то вдруг крикнет кто-то в самое ухо: «Тебя посодют, а ты не воруй!» И захохочет так оглушительно, по-папановски…

Дмитрий Анатольевич больше месяца пытался избыть как-то эту напасть, все перепробовал, и традиционные русские методы, и нетрадиционные заморские – ничего не помогает. И решил Дмитрий Анатольевич перчатку эту грязную персонажа судимого, некоего, поднять и дать персонажу противному бой последний, решительный.

Как всякий опытный полководец знал Дмитрий Анатольевич, что выбор места и оружия есть важнейшее дело в решающей битве. Долго выбирал место и, наконец, выбрал Тамбовскую область, село Борщевка. Хранят тамбовские леса память о Тамбовском восстании 1920-21 годов. И более свежую память о тамбовской ОПГ, которая, конечно, больше известна прямому и непосредственному начальнику Дмитрия Анатольевича, но и ему не вполне чужая. Опять же, тамбовских волков, хоть и мало их осталось, в случае чего можно на помощь позвать.

И вот настал час битвы. Дмитрий Анатольевич сразу пошел в атаку. Сказал, мол, «известный персонаж открыто призывал избрать его президентом. Причем, призывал без стеснения». Этим Дмитрий Анатольевич уже фактически одержал победу. Ну ладно бы тайно призывал. А тут открыто! Ладно бы стеснялся, лицо прятал в ладошки, а тут вообще ни стыда, ни совести. В общем, кошмар.

Потом Дмитрий Анатольевич стал бить врага на его территории и объяснил, что «вот все эти сюжеты, которые снимают, кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, — они направлены на достижение вполне конкретных политических результатов». Конечно, сотрудники завода «Тамбовский бекон» — а конкретное место битвы с судимым персонажем было именно там — были возмущены тем, что все это дело рук неких «спонсоров», которые к тому же за кем-то стоят и уже поэтому не могут быть людьми хорошими и добрыми.

Что же касается «вполне конкретных политических результатов», то Дмитрий Анатольевич, конечно, прав. Их достижение действительно предусматривается. И это ничуть не тайна. Это отставка правительства, смена президента, разгон всей их шайки, отправка этой шайки на скамью подсудимых и начало долгого и трудного строительства новой России.

По существу выдвинутых против него обвинений Дмитрий Анатольевич не сказал абсолютно ничего. Произнес некий набор слов, как то: «муть», «чушь», «компот», «бумажки», «фотографии». Будем надеяться, что на суде, который непременно будет, Дмитрий Анатольевич даст более членораздельные показания.

Проведя мысленно этот день с Дмитрием Анатольевичем, я еще раз пожалел о том, что умерла великая русская литература, одним из любимых героев которой был маленький человек. Ведь какой прототип пропадает в лице Дмитрия Анатольевича! Не беда, что маленький человек у Пушкина, Гоголя и Чехова с Зощенко был низкого социального положения. Ведь суть не в положении, а в размере! Ведь Дмитрий Анатольевич, он тот же Акакий Акакиевич, которого безжалостная судьба забросила в премьерское кресло, а до этого вообще, глумясь, сделала президентом.

Вы только послушайте, как звучат его слова, обращенные к россиянам и всему человечеству. Слышите, как он жалобно просит голосом Башмачкина: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Правда, жалование у Акакия Акакиевича было 400 рублей в год, а у Дмитрия Анатольевича доход чуть больше, но разве это имеет значение? Кстати, к вопросу о 400 рублях. Жили же на такие деньги целый год, так почему бы… Что же до маленького человека, то тема эта далеко не исчерпана. Самое страшное и отвратительное начинается тогда, когда маленькие люди приходят во власть и начинают вершить судьбы миллионов людей. Такой поворот темы ни Гоголю, ни Чехову не приходил в голову…