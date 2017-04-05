В среду в Минске из грузовика на ходу выпала корова.

Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Спасателям в 11.30 поступило сообщение о том, что в районе ул. Кижеватова на школьной территории находится корова. Как оказалось, животное выпало из движущегося грузовика - на ходу у автомобиля открылась дверца кузова.

- МЧС не занимается отловом и спасением животных, но здесь речь шла о безопасности людей, в частности детей, поэтому спасатели прибыли на место вызова. В результате инцидента пострадавших нет, корову поймали и посадили обратно в фургон, - отметил Александр Попко.