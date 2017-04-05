К активисту из Барановичей, который уличил чиновников в пьянстве, пришли с обыском

Милиция заинтересовалась домом барановичского предпринимателя Николая Черноуса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его сын Николай.

Также он опубликовал видео, на котором сотрудники милиции пытаются попасть в дом предпринимателя, чтобы провести в нем осмотр, предположительно, по делу о клевете.

Напомним, ранее предприниматель Николай Черноус обратился с заявлением к Александру Лукашенко, в котором он просил наказать местных чиновников за пьянство на рабочем месте.

Несколько недель назад мужчина пришел к председателю Барановичского райисполкома и услышал, как из-за дверей одного из кабинетов доносился «звон бокалов, произносились тосты».

«Если в райисполкоме в рабочее время, при температуре +30 градусов в кабинетах, при шампанском – сотрудникам весело, то на заводах, в кожухах при +3 градуса, народу не комфортно, да еще с такой мизерной зарплатой», – возмутился барановичский предприниматель.