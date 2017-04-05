Что бесит в характере белорусов

«Больше всего меня бесит в белорусах постоянное нытье из разряда “няма грошай”». CityDog.by узнал, в чем еще упрекают минчане брата-белоруса.

Роман, студент:

– Особенности национального характера белорусов – это очень щепетильная тема. Для меня как для белоруса в том числе.

Почему? Да просто при фразе «черты среднестатистического белоруса» у большинства возникают какие-то негативные ассоциации. Скупость, пассивность, трусость, недоверчивость, леность… Прямо послужной список «трушного» социопата. И от этого становится как-то грустно на душе.

Нет, конечно, каждый по отдельности не такой! Но вот как только доходит до дела… Увы и ах, но «я не могу», «у меня нет времени», «у меня нет возможности», «у меня нет желания».

И с этим, к сожалению, ничего не поделать. Это прививалось нам годами нашими родителями, а им – их родителями и т.д. Мы просто так привыкли, нам так удобнее. И за это некого осудить. Разве только наше прошлое, в котором белорусам, чтобы выжить, ничего не оставалось, кроме как терпеть.

Так и хочется крикнуть, что все это бесит! Но я лучше оставлю свое мнение при себе. Я же белорус!

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