Цифра дня. Сколько денег соберут с автовладельцев, чтобы отремонтировать дороги?

Министр финансов озвучил несколько любопытных цифр.

В ходе совещания по вопросу развития местных автомобильных дорог Владимир Амарин рассказал о планах на 2017-2020 годы.

В частности, он сообщил, что на их капитальный ремонт будет направлено около 900 млн рублей, что эквивалентно 476 миллионам долларов.

– Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов, – добавил он.

Также из слов министра стало понятно, что финансировать ремонт дорог государство планирует за счет белорусских автовладельцев. В первую очередь, будут задействованы средства государственной пошлины за допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

Деньги, поступающие от взимания госпошлины, обеспечат примерно 40% бюджета, выделяемого на ремонт дорог, что в реальном выражении составит сумму более 190 миллионов долларов.