Бандажевский: После аварии на ЧАЭС чиновники заказывали себе чистую еду из-за границы

Знаменитый специалист по радиационной медицине профессор Юрий Бандажевский рассказал «Комсомолке», что за три десятилетия стало с радиацией.

- Юрий Иванович, минул 31 год с катастрофы на ЧАЭС, многие уже и забыли про радиацию, к тому же рост онкологии фиксируют во всем мире, связывая его с урбанизацией и загрязнением окружающей среды…

- Все, что происходит сейчас на территории, загрязненной радиацией, крайне опасно. Мы видим это, когда исследуем состояние здоровья детей в районах, расположенных рядом с Чернобыльской АЭС со стороны Украины, где я сейчас живу и работаю.

Эти районы пострадали меньше, роза ветров в апреле 1986-го была направлена на Беларусь.

Вспоминаю, как один белорусский маммолог, профессор, лет 10 назад утверждал, что рак молочной железы не может быть связан с последствиями катастрофы на ЧАЭС. Сегодня мы регистрируем серьезный рост онкозаболеваний на приближенных к Чернобылю территориях. И есть ряд научных публикаций из Института рака о том, что на территории, загрязненной радионуклидами, наблюдается прогрессивный рост численности случаев рака молочной железы, особенно среди женщин молодого возраста.

Согласно заключению украинских ученых радиационный фактор может быть одной из основных причин развития этого злокачественного заболевания. И я рад тому, что украинцы не боятся честно признаться в ситуации, пытаясь ее изменить.

- Но прошло три десятка лет, многие уверены, что опасность миновала.

- Сейчас в природе происходит очередной цикл биологических цепочек, часть радиоактивных элементов распадается, часть переходит в формы, более доступные для проникновения в организм человека. Например, в очень токсичный для живых организмов барий.

Если радиоактивный цезий распался в организме, например, в клетках головного мозга, то барий там и остается, вызывая их гибель. Такая же ситуация происходит и в клетках сердца.

К сожалению, наши исследования говорят о том, что загрязненные территории не очищаются, появляются новые проблемы – второе, третье пришествие радиоактивных элементов, которые нельзя игнорировать.

Сейчас заканчивается четвертый год большого проекта Европейской комиссии в Украине по оказанию помощи пострадавшим территориям. Проект затрагивает несколько пострадавших районов и предусматривает оценку состояния здоровья детей с принятием соответствующих мер по профилактике заболеваний.

- К каким главным выводам вы пришли?

- Мы выявили у украинских детей серьезные комплексные нарушения. Воздействие радиации на организм приводит к поражению центральной нервной системы, щитовидной железы, к нарушению функции сердца, в частности аритмиям, патологии обмена веществ. У большинства обследуемых детей уровень гомоцистеина (продукт обмена незаменимой для организма аминокислоты метионин. – Ред.) намного превышает допустимый порог, что свидетельствует о развитии тяжелых патологических процессов уже в юном возрасте, в частности, онкологических заболеваний, нарушении процессов свертываемости крови, патологии сосудистой стенки, приводящих к инфарктам и инсультам.

По данным нашего лабораторного обследования, нарушение продукции гормонов щитовидной железы выявлено почти у 40% обследованных детей подросткового возраста (больше у мальчиков, чем у девочек). Даже по обычным данным УЗИ за четыре года мы увидели значительный прирост случаев патологических изменений в щитовидной железе.

- Таким детям можно помочь?

- Это второе постчернобыльское поколение, эти проблемы не уберешь в одночасье. В первую очередь важны профилактические меры: нужно предотвратить проникновение в организм даже малых доз радиации, в том числе с пищей.

Вначале мне казалось: ну что это по сравнению с теми огромными дозами радиации, что я наблюдал в 90-х, когда руководил Гомельским мединститутом? Но, к сожалению, дети второго поколения реагируют на них совершенно по-другому, чем люди, которые с радиацией не контактировали.

«После аварии на ЧАЭС чиновники заказывали себе чистую еду из-за границы»

- Есть что-то, о чем вы сегодня жалеете?

- Моя совесть чиста. В конце 80-х, сразу после аварии, власть закрыла глаза на Чернобыль, заявив, что проблем с радиацией в Беларуси нет. А я в 1990-м году, будучи самым молодым профессором Советского Союза, переехал из Гродно в Гомельскую область, возглавил и стал создавать Гомельский мединститут. Возле моего нового дома сносили радиоактивную землю, многие жившие там люди уже умерли.

Узнав о реальном положении дел, я предлагал объявить Беларусь зоной бедствия и просить помощи. И мир бы помог – я в этом уверен.

- Говорили, что тогда нельзя было помочь, поэтому и скрывали: мол, если будоражить народ страхами, люди начнут болеть еще и от стрессов...

- Да, когда надо мной уже шел суд, один функционер с телеэкрана говорил, что «Бандажевский будоражит народ». Но я просто делал и делаю то, что должен. Это продукт моей жизни, моей морали как врача, который, если знает проблему, понимает, что ее нужно предотвращать.

Я не думал о том, что со мной произойдет завтра, хотя меня пугали еще с 1992 года, когда я написал первое письмо заместителю Кебича (в то время премьер-министр Беларуси. - Ред.) Ивану Кенику, председателю Государственного комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС. Изложил в нем проблему состояния здоровья детей, подвергшихся радиационному воздействию, указал реальный уровень радиации.

- И что он вам ответил?

- Приехал автобус функционеров, устроили разнос. Реальное положение дел скрывалось, при этом сами чиновники вокруг себя меряли дозиметрами, заказывая чистую еду из-за границы.

Я на самом высоком государственном уровне показывал, что от радиации страдает не только Гомельская область, что радиация появилась не после катастрофы на ЧАЭС, она была в Беларуси и до – с тех самых пор, как проводили ядерные испытания, устраивали хранилища ядерных боеприпасов на территории БССР.

«Важно, чтобы йод поступал в организм в составе морских органических продуктов»

- Многие еще с 90-х следуют вашему совету, как уменьшить уровень радиации в мясе и рыбе: начинают варку в холодной воде на медленном огне, добавив соль, а первую закипевшую воду сливают. Что еще в силах хозяйки?

- У детей, которых мы наблюдаем, существует выраженный дефицит витаминов, прежде всего, фолиевой кислоты и витамина В12.

Это скрытый дефицит, гомоцистеин как раз и является его показателем. Витамины важно потреблять в естественном состоянии. Много фолатов содержится в зеленых листьях салата, он защищает организм. Но тут же возникает проблема всасывания их в желудочно-кишечном тракте – для этого надо лечить гастриты, язвы, болезни печени. У около 30% детей, которых мы обследуем, наблюдаются серьезные изменения в печени.

- Многие верят, что человеку достаточно йодированной соли, чтобы поддерживать нужный уровень йода.

- Важно, чтобы йод был в составе морских органических продуктов, в частности морских водорослей. Не каждый ребенок любит морскую капусту, но, на мой взгляд, она лучше, чем йодированная соль, к которой есть вопросы по хранению и по сохранению йода.

Еще важен баланс – передозировка таким йодом не менее опасна, чем его недостаток. А вот если ваш организм не воспримет йод из водорослей, он просто выбросит их из организма, не причинив вреда.

- Еще со времен Чернобыля зарубила на носу, что не стоит есть все, что растет в лесу, – лесные дары сильно впитывают радиацию.

- Хотите грибы – купите шампиньоны, искусственно выращенные на чистой почве. Я из своего опыта знаю, что черника, например, содержит очень много радионуклидов. Помню, как в конце 80-х ею отравился.

- Как можно отравиться черникой?

- Купил недалеко от Минска, когда возвращался в Гомель после коллегии. Не сильно много и съел, но у меня после этого были очень серьезные проблемы со здоровьем. Решил – инфекция. Следующим летом снова съел – и снова те же симптомы. Оказывается, ту чернику к Минску свозили из загрязненных зон, радиация в ней зашкаливала.

- А какие продукты сильнее вбирают радиацию?

- Все зависит от территории, где та или иная корова паслась. Тут должна быть четкая ответственность товаропроизводителя. Что касается продуктов, к примеру, твердый сыр будет содержать меньше радионуклидов – часть уйдет с сывороткой при изготовлении. Стронция, поскольку именно он сейчас выходит на первое место, может быть много везде, и этим в настоящее время надо вплотную заниматься.

- Но радиация может быть не только в еде, но и в воздухе.

- В этом плане опасны лесные пожары, которые почти каждое лето будоражат загрязненные территории. В частности, радионуклиды цезия очень легко перемещаются с воздушными потоками.

Мы замеряли уровень гомоцистеина у одних и тех же детей до и после такого пожара. Он значительно увеличился, что говорит о том, что организм воспринимает продукты горения и радионуклиды с воздушными потоками.

- Многие полушутя, а может, от безысходности, отмахиваются: «Красное вино нам сейчас всю радиацию выведет!»

- Полная глупость! Да, в неочищенном вине есть пектины, но это не решение вопроса.

Алкоголь – убийственная штука для метаболического цикла, нарушается весь обмен веществ. Усугубление воздействия алкоголя на радиационной территории – отдельная тема.

«Цезий в организме можно измерить специальным счетчиком»

- Юрий Иванович, вы говорите о влиянии радиации на центральную нервную систему. Означает ли это, что проявлением может быть нарушение состояния психики у людей, подверженных системному воздействию разных доз радиации?

- Все на это не спишешь, но еще в 1995 году нами была опубликована монография, в которой показана взаимосвязь между воздействием проникающих в организм радионуклидов и нарушением продукции нейромедиаторов в структурах головного мозга экспериментальных животных.

Не так давно в Украине мы провели эксперимент с сирийскими хомячками, кормили самок зерном, выращенным на загрязненных территориях. 40% потомства родилось с врожденными пороками развития головного мозга и лицевого отдела черепа. Те, кто выжили, находились в состоянии крайнего возбуждения.

- Некоторые покупают дозиметры, чтобы измерять уровень радиации в квартирах, а можно измерить ее в организме человека?

- В организме живого человека специальным счетчиком можно измерить цезий-137, в отношении стронция-90 это нельзя осуществить, но его можно определить в продуктах питания. Что касается квартир – ну измерили уровень радиации, что дальше?

Приведу свежий пример. Мы взяли новую бригаду известных специалистов, которые не верили в серьезность существующей проблемы. Измерили пепел в печке дома одного из них. Они ужаснулись, увидев, что в нем более 10 тысяч беккерелей на килограмм стронция – и это лишь один из показателей уровня радиации.

- Вы сами не боитесь радиации, с которой плотно соприкасаетесь столько лет?

- Из-за того, что я пережил, я тяжело болею. Не хочу расшифровывать, но ситуация для здоровья опасная.

Но я должен делать свое дело, потому что знаю, что и как. И не устаю повторять, что Чернобыль – это государственная проблема, ее можно решать только государственными методами, в первую очередь серьезной профилактикой.

Медицина должна быть самым главным звеном государственной системы в стране, наиболее пострадавшей от аварии в Чернобыле. К моему сожалению, этого не произошло.