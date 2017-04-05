Данкверт отказался работать с Беларусью после угроз Лукашенко

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», пишет РБК.

Комментируя рост поставок белорусских овощей в Россию, Данкверт посетовал, что эта проблема не интересует общественность и даже российские отраслевые союзы.

— Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом, — сказал Данкверт.

По его словам, поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси можно «новому заместителю» министра сельского хозяйства.

— Теперь у нас есть новый заместитель министра сельского хозяйства, ему рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Пусть он какое-то время Беларусь поведет и посмотрит, где предвзятость-то, — сказал Данкверт.

Он также напомнил, что сейчас в Беларуси работают инспекторы Россельхознадзора, а представители Минсельхознадзора планируют поездку туда на следующей неделе. По его словам, «официальная статистика Беларуси отличается от того, что сегодня фиксируют наши контрольные пункты».

— Вот попросим министерство вместо меня, — цитирует слова Данкверта «РИА Новости».

Напомним, в понедельник, 3 апреля, генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что МВД продолжает проверку по делу Сергея Данкверта. По его словам, ущерб интересам Беларуси нанес и лично глава Россельхознадзора.

О необходимости возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта заявил Александр Лукашенко.