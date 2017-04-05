Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование

После того как Владимир Путин объявил о том, что разводится со своей женой, Людмила Путина очень редко появляется на публике. В 2016 году «Собеседник» сообщил, что у Путиной появился новый муж — глава близкого ей некоммерческого фонда Артур Очеретный.

Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что Очеретному принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более пяти миллионов евро — примерно там же, где уже есть недвижимость у семьи предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой.

Примерно такой вид открывается с виллы, принадлежащей семье Катерины Тихоновой, в Биаррице. Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

«Медуза» публикует расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун.

6 июня 2013-го, через 42 года после того, как Людмила Шкребнева познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Путиным на концерте Аркадия Райкина в Ленинграде, президент России и его жена отправились в Государственный Кремлевский дворец на балет «Эсмеральда». После первого отделения корреспондент канала «Россия 24» сначала поинтересовалась мнением Владимира и Людмилы Путиных о постановке — а потом неожиданно спросила, в каком состоянии их отношения: мол, ходят слухи, что супруги вместе не живут.

«Это так, — внезапно подтвердил Владимир Путин. — Вся моя работа связана с абсолютной публичностью, кому-то это нравится, кому-то нет. Есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту восемь… уже девять лет. В общем, это общее решение». Стоявшая рядом с неловкой улыбкой на лице Людмила Путина присоединилась к словам — теперь уже бывшего — мужа. «Наш брак завершен», — чуть замявшись, подытожила она.

Людмила Путина: «Наш брак с Владимиром Путиным завершен»

Владимир Путин стал первым лидером в истории России, публично оформившим развод, — однако никаких достоверных сведений о его холостяцкой личной жизни по-прежнему не существует; в отличие от его бывшей жены. Как установила в январе 2016 года газета «Собеседник», в июле 2015-го квартира, которой семья Путиных владела с 1995-го, перешла в собственность к Людмиле Александровне Очеретной — женщине, имя, отчество, а также дата и место рождения которой полностью совпадали с именем, отчеством, датой и местом рождения Людмилы Шкребневой-Путиной.

Так впервые стало широко известно имя Артура Очеретного — предположительного нового мужа Людмилы Путиной и директора фонда «Центр развития межличностных коммуникаций». Как отмечал «Собеседник», в январе 2014 года на церемонии вручения литературной премии, учрежденной дочерним издательством центра, состоялось одно из редких публичных появлений Путиной после развода. 3 апреля 2017-го журнал StarHit опубликовал фотографии, на которых Путина и Очеретный покидают зону прилета лондонского аэропорта Хитроу; по утверждению сделавшего снимки читателя издания, они вместе прилетели в Великобританию из Москвы.

Как удалось выяснить OCCRP, после сближения с Людмилой Путиной у Артура Очеретного — человека, который, судя по открытым данным, никогда не зарабатывал больших денег и не преуспевал в бизнесе, — появились миллионы евро на то, чтобы приобрести виллу в стиле ар-деко на побережье Атлантического океана во Франции.

Директор, штукатур и рыболов

Артур Очеретный родился в Люберцах, где ходил в обычную местную школу № 8, — об этом он сам сообщает в своем фейсбуке; то же место рождения указано в документах на недвижимость, имеющихся в распоряжении OCCRP. О родителях Очеретного известно немного. Его отец Сергей был совладельцем одной из созданных сыном компаний; в тех же документах фигурирует Людмила Ивановна Очеретная — вероятнее всего, мать Артура. Ее же имя появляется в документах на квартиру по улице Птицефабрика в Люберцах — судя по всему, той самой, где Очеретный провел юность: школа № 8 — совсем рядом.

Сам Очеретный много лет занимался бизнесом — однако не слишком удачно. Как следует из документов в публичном доступе, ни одна из его компаний — будь то строительный бизнес, IT-индустрия или рыботорговля — не имела особого успеха.

Например, занимавшаяся штукатурными работами компания «КА-Билдинг», существовавшая с 2007 года, в 2013-м прошла процедуру банкротства. К этому времени на ее счетах было немногим больше трех тысяч рублей и она не могла расплатиться с должниками; из отчета конкурсного управляющего следует, что с 2011-го компания не вела никакой деятельности.

Артур Очеретный. Фото: сайт Центра развития межличностных коммуникаций

Другая созданная Очеретным компания называлась «Эксподом» и занималась торговлей рыбой. В 2007 году — последний раз, когда фирма предоставляла бухгалтерскую отчетность в Росстат, — ее чистая прибыль составляла 169 тысяч рублей при годовой выручке в 10,5 миллиона. В 2013-м компания была ликвидирована по решению налоговой службы — к тому времени она уже два года не вела никакой деятельности.

В 2014 году по тем же причинам была закрыта и компания Очеретного «Фунтейн-экспресс», сферой деятельности которой значился ремонт компьютеров. Последний бухгалтерский отчет компании в Росстат датирован 1999-м.

Чуть более успешно сложилась карьера Артура Очеретного как наемного менеджера. С 2003 по 2008 год он работал гендиректором в агентстве «Арт шоу центр», которое организует праздники и мероприятия. Среди клиентов агентства — государственные ведомства и компании: на сайте «Арт шоу центра» говорится, что компания организовывала, например, съезды и круглые столы «Единой России» с 2010 по 2017 год, форум Общероссийского народного фронта «Диалог — Доверие — Действие» и Всероссийский форум социальных работников. Среди клиентов «Арт шоу центра» можно также встретить Министерство экономики и развития, «Газпром» и Сбербанк.

Несмотря на больших заказчиков, компания никогда не показывала сверхприбылей: в 2007-м, когда Очеретный был директором «Арт шоу центра», она составляла 527 тысяч рублей (при выручке в 57 миллионов); за год до этого — и вовсе 12 тысяч. По оценке сервиса Superjob, зарплата гендиректора в подобной компании начинается от 200 тысяч рублей; впрочем, не так давно «Арт шоу центр» искал себе нового генерального директора на сайте hh.ru, заявив зарплату всего в 100 тысяч рублей — при этом Очеретный работал в компании почти десять лет назад, и с тех пор ее оборот вырос в десять раз.

Из коммерции Очеретный окончательно ушел в августе 2010-го, возглавив Центр развития межличностных коммуникаций — некоммерческий фонд, который был в числе клиентов «Арт шоу центра». Официально организация никак не связана с Людмилой Путиной, но с момента создания фонда ее называли (в том числе в государственных СМИ) негласной покровительницей центра. Даже будучи первой леди, Путина редко посещала публичные мероприятия, но на событиях, организованных центром, появлялась неоднократно.

Если Очеретный как частное лицо не обязан публично отчитываться о своих доходах, то о состоянии Людмилы Путиной (Шкребневой или Очеретной) известно практически все: до середины 2013 года она была женой чиновника — и декларировала имущество и зарплату. Так, за весь 2012-й она заработала 121 тысячу рублей, за 2011-й — чуть больше, 424 тысячи рублей, в 2009-м — и вовсе 582 рубля.

Все имущество семьи Путиных — две квартиры (одна в собственности, другая в пользовании), земельный участок, гараж и три автомобиля — осталось после развода в собственности мужа (по крайней мере, они по-прежнему присутствуют в налоговых декларациях президента). В предвыборной декларации Путина также упоминались накопления Людмилы размером в восемь миллионов рублей.

Тем не менее предположительный новый партнер Людмилы Путиной Артур Очеретный через полгода после ее развода с президентом, в декабре 2013 года, смог позволить себе купить виллу во Франции на берегу Атлантического океана стоимостью более пяти миллионов евро.

«Сюзанна» с барельефом

В отдаленной части Англета, в тихом районе с поющим названием Чиберта, на первой линии побережья расположена вилла в стиле ар-деко, которую местные жители называют «Сюзанна». Это местная достопримечательность: полукруглое крыльцо здания украшает барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартелей, который признан памятником архитектуры. Площадь виллы — 450 квадратных метров: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. «Сюзанну» окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг — поля для гольфа; в таких местах состоятельные люди встречают старость.

Фото виллы «Сюзанна» до реконструкции из муниципалитета Англета. Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

В мае 2013 года французский журнал Le Figaro Proprietes публиковал объявление о продаже виллы (в журнале появляется только самая люксовая недвижимость). Там указана стоимость виллы «Сюзанна»: от шести до семи миллионов евро (кадастровая оценка стоимости, указанная в документах на виллу, — почти 5,4 миллиона евро). В рекламе говорилось, что дом сохранил многие уникальные детали интерьера: мраморные полы, молдинги, оригинальные люстры.

В распоряжении OCCRP есть документы, которые подтверждают, что в декабре 2013 году виллу купил Артур Очеретный. В выписке о собственнике недвижимости указана только фамилия владельца; однако в проекте реконструкции виллы (имеется в распоряжении редакции) также сообщаются имя, фамилия и дата рождения человека, который подал в администрацию соответствующий запрос (строительные работы на вилле нужно согласовывать с местными властями). Все данные в этом документе сходятся с данными Очеретного, а подпись совпадает с подписью главы Центра развития межличностных коммуникаций.

Выписка о собственнике виллы

Купив «Сюзанну», новые хозяева решили практически полностью переделать виллу под себя (а также дать ей новое имя — в проекте реконструкции она фигурирует уже как Reverie). В феврале 2015 года они подали в местную администрацию запрос на реконструкцию исторической виллы. Работы, по свидетельствам местных жителей, начались в октябре 2016-го. Сейчас вилла стоит практически без стен, окруженная строительными лесами. Судя по проекту реконструкции, в здании должны появиться панорамные окна, зона отдыха на крыше с небольшим бассейном, полностью будет обновлен интерьер. Называть стоимость работ главный архитектор проекта Люк Вашере отказался, сославшись на коммерческую тайну. «У архитекторов, как у врачей, не принято говорить о клиентах», — заявил он, добавив, что ни разу не видел заказчика лично, а все переговоры ведет с представляющими его юристами.

Проект реконструкции виллы, который Артур Очеретный предоставил в администрацию Англета. Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

Впрочем, по словам жителей Англета, в последний месяц работы на вилле прекратились. Когда корреспондент OCCRP был на месте, строительный кран бездействовал, а рабочих вокруг дома не было.

Так вилла выглядела весной 2017 года. Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

Жизнь после развода

Мог ли Артур Очеретный, будучи директором некоммерческого фонда, позволить себе виллу и ее реконструкцию, ясно не до конца. Будучи формально некоммерческой организацией, фонд при этом зарабатывает деньги в самых разных сферах: например, проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей (3900 рублей за двухдневное мероприятие) или психологические тренинги (от 500 до 2000 рублей за занятие). Получает деньги центр и от государства: в 2015 году правительство Москвы выделило организации 62 миллиона рублей на «создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе». В разное время фонду жертвовали деньги и госкомпании — например, в 2012 году «дочка» «РЖД» перечислила фонду 25 миллионов рублей.

Зарплатный фонд центра, судя по бухгалтерскому отчету, немаленький: 25 миллионов рублей за 2012 год, около 18 миллионов в 2013 году (более новые данные недоступны). Впрочем, каков штат организации и какова может быть зарплата ее руководителя, неизвестно. Артур Очеретный не ответил на письмо от OCCRP с просьбой о комментарии и на сообщения в социальных сетях.

Людмила Путина на церемонии вручения Горьковской литературной премии, учрежденной издательством, которое является дочерней компанией Центра развития межличностных коммуникаций, 29 апреля 2014 года. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)

Что касается предположительной жены Очеретного Людмилы Путиной, то у нее вскоре после развода с президентом начали появляться бизнес-активы. Так, в 2014 году она стала владелицей 99% компании «Меридиан», которая занимается недвижимостью. Заработок компании тесно связан все с тем же Центром развития межличностных коммуникаций — у «Меридиана» в долгосрочной аренде находится большая часть помещений принадлежащего фонду московского старинного особняка на Воздвиженке (дом Волконского). «Меридиан» сдает помещения по рыночной цене: судя по объявлениям на сайте «Циан», стоимость аренды квадратного метра в год — около 35 тысяч рублей. Только на этом «Меридиан» может получать почти 183 миллиона рублей в год. О другой деятельности «Меридиана» сейчас ничего неизвестно.

Кроме того, в 2015 году Людмила Путина оформила на себя квартиру, которая и раньше принадлежала семье, но прежде была записана сначала на ее мать, а потом на сестру.

Молодой месье

Жители Англета охотно рассказывают о том, что недвижимость в городе часто приобретают состоятельные пенсионеры. «Вот там дом у бизнесмена, у которого раньше был завод по производству фарфора, — показывает местный пенсионер Бернард на виллу неподалеку от „Сюзанны“. — А вот там — бывший крупный финансист. Все мы сейчас на пенсии. Кто-то накопил на шикарную виллу, кому-то, как мне, дом достался по наследству». Знает Бернард и нового хозяина «Сюзанны»: «Это же ар-деко! Вилла принадлежала какой-то французской семье с незапамятных времен, но они сюда почти не ездили и пару лет назад виллу продали. А покупатель — бывшая жена Путина, это здесь всем известно. У нас же провинция, все друг про друга всё знают».

Англет, центральная набережная, весна 2017 года. Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

Впрочем, об Артуре Очеретном, официально владеющем виллой, Бернард никогда не слышал. Не видел он и саму Людмилу Путину, но, по словам мужчины, ее встречал местный почтальон: «Она приехала на машине, с ней был молодой месье — красивый, такой „у-ля-ля“».

Русские жители Биаррица знают, что семья президента России любит проводить время в городе. Городская легенда гласит, что в 1999 году именно здесь Борис Березовский уговорил Владимира Путина стать преемником Бориса Ельцина. Рассказывал эту историю и сам олигарх — уточняя, что Путин с семьей в тот момент останавливались в «очень скромном кондоминиуме».

6 июня 2013 года, рассказывая о своем разводе публике, Путин упомянул и о своих дочерях — отдельно оговорившись, что «они и образование получили в России, и живут в России постоянно». Однако с Биаррицем может быть связана жизнь не только его бывшей жены, но и Катерины Тихоновой, которую российские и зарубежные СМИ называют дочерью президента России. В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщило, что муж Тихоновой (по информации агентства, она вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына давнего друга Путина и совладельца банка «Россия» Николая Шамалова) купил недвижимость в Биаррице за 3,7 миллиона долларов. Эта вилла находится всего в нескольких километрах от виллы Очеретного.

Вилла в Биаррице, которая, по данным Reuters, принадлежит мужу Катерины Тихоновой Кириллу Шамалову, весна 2017 года. Фото: Ольга Кравец для «Медузы»

Как и Людмилу Путину, Катерину Тихонову в Биаррице видят нечасто. «Она здесь бывает, но они приезжают в черных лимузинах с тонированными стеклами, поэтому мы ничего не видим, — сообщила корреспонденту OCCRP жительница соседнего с виллой Тихоновой дома. — А по-добрососедски постучать к ним с тортиком я, конечно, не дерзнула». Впрочем, работающая гидом по Биаррицу Людмила рассказывает, что встретить здесь членов семьи Владимира Путина все же можно. «Я как-то видела маму с дочкой на рынке, — вспоминает она. — Да, они перемещаются по городу совершенно открыто. Не думаю, что тут их кто-то узнает. Ведь, помимо того что они родственницы президента, они мало чем выделяются».