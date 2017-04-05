«Даже на проезд не хватит по поиску работы»: Среднее пособие по безработице выросло на 3 рубля

Байнет посчитал это плевком в лицо.

Среднее пособие на одного безработного в феврале составило 27,1 рубля, или 14,9% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, сообщает Белстат. Это на 3,1 рубля больше, чем в январе.

Самое большое пособие по безработице в феврале получали в Гомельской области — 30,7 рубля, а меньше всего — в Минске (23,8 рубля).

Заметим, что по данным статистического комитета СНГ, в 2016 году в Азербайджане пособие по безработице составило $ 166, в Молдове — $ 67, в Украине — $ 56, в Таджикистане — $ 37. В то время как в Беларуси в пересчете на официальный курс оно было установлено в размере $ 12.

Пользователей Сети искренне возмутило такой «рост» пособия. «Это не пособие. Пособие — это когда платят минимум, на который гражданин может просуществовать. Коммуналка и минимум продуктов питания. А это плевочек, за который требуют отработку», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«И ни в чем себе не отказывай».

«Ну всё. Теперь и на кефир с батоном хватит».

«Даже на проезд не хватит по поиску работы».

«Белорусские безработные совсем с жиру взбесятся: одна лишь прибавка в полтора раза превышает месячную зарплату американского президента! (избранный президент США Дональд Трамп объявил, что его зарплата на посту главы государства составит 1 доллар)».

«Чтоб на мыло с крепкой веревкой хватило».

«Смех смехом, но это позор полный, вот бы министр соцзащиты пожила на это пособие, а лучше президент и министры».