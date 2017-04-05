В Беларусь идут дожди и мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие дни.

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Солнечную погоду в ближайшие дни сменят дожди, ожидается похолодание.

По данным Белгидрометцентра, 5 апреля по юго-востоку, а вечером и в северо-западных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +12..+17°C, по юго-западу до +20°C.

В Минске без существенных осадков. Максимальная температура воздуха +15..+17°C.

6 апреля ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +8..+13°С, по юго-востоку до +17°С.

7 апреля преимущественно по восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.

8 апреля кратковременные дожди ожидаются преимущественно по востоку страны, ночью и утром возможен мокрый снег. Днем по восточной половине территории сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу до +13°С.