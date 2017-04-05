Фотофакт: Житель Могилева снял, как надел мужчине мусорное ведро на голову, и был задержан милицией

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05.04.2017
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Уголовное дело расследуется в отношении 22-летнего могилевчанина, обвиняемого в злостном хулиганстве.

«Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно издевался над гражданами, цинично, из хулиганских побуждений, унижал человеческое достоинство, высказывал оскорбления, выражал явное неуважение к обществу. Демонстрируя вседозволенность и безнаказанность, в присутствии посторонних лиц, избил 20-летнего могилевчанина, а 53-летнему местному жителю надел мусорное ведро с мусором на голову», — сообщает сайт Следственного комитета.

Все свои выходки парень фиксировал на видео и размещал в социальной сети «ВКонтакте» для всеобщего обозрения.

Теперь эти записи станут дополнительным доказательством вины могилевчанина, действия которого следствие квалифицировало как «злостное хулиганство».

Известно, что обвиняемый ранее уже был судим. Опасаясь, что он может скрыться от преследования и суда, органами было принято решение о заключении его под стражу.

 
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