Несколько лет назад эти ребята согласились на отважный эксперимент: решили доказать, что могут жить самостоятельно.

В одной из усадеб неподалеку от Минска не первый год живут и работают «выпускники» психоневрологического интерната. Своим примером они разрушают многочисленные стереотипы об «особенных» людях.

Они поставили перед собой высокую планку – вернуть дееспособность, которую утратили в тот момент, когда переступили порог интерната.

Такова белорусская реальность: после попадания в психоневрологический интернат любой человек, вне зависимости от диагноза, степени психического расстройства или заболевания, лишается дееспособности. Это значит, что отныне кто-то иной за тебя принимает решения: родитель, родственник, директор соцучреждения… Ты больше не можешь самостоятельно заключить брак, устроиться на работу и даже… купить себе конфет!

– Я помню, как в интернате не мог даже в магазин сходить и потратить то немногое, что оставалось из моей пенсии после всех вычетов. Это был целый квест. Вот, например, захотел я купить конфет. Нужно обратиться к директору интерната, он как мой опекун должен одобрить покупку, потом иду в магазин, выбираю, взвешиваю, продавец дает мне документ, в котором указана необходимая сумма… Я снова иду к директору интерната с этой бумажкой, затем мы вместе, когда у него есть время, отправляемся в банк снять деньги со счета, а потом… иду за конфетами! И это жизнь? – с горьким возмущением вспоминает прежний опыт Сергей.

Сегодня ребята живут и работают в усадьбе «Ос». Фото: Джо Вуд

Сергей, Саша и Леночка (именно так девушку называют в новом доме) несколько лет назад согласились переехать в дом независимого проживания. Этот дом, по сути, стал буфером между интернатом и реальной, свободной жизнью.

– Я помню, что мы ничего не умели – в интернате же за нас все делали работники. И тут пришлось учиться готовить еду, убирать, считать деньги. Девушек еще, помню, учили шить и на огороде работать, – вспоминает Саша. – Если бы не здесь, нигде бы не научились. Ведь мы с Ленкой совсем детьми попали в интернат… Сергей подростком был, когда мама умерла, потому умел больше.

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