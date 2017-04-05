Байнет обратил внимание на «жуткий» вид белорусской делегации.

После того, как «Салiдарнасць» написала о том, с какими лицами чиновники слушали Лукашенко и Путина в ходе недавнего белорусско-российского заседания, посвященного «урегулированию нефтегазовога спора», эта тема стала бурно обсуждаться в сети.

Белорусские интернет-пользователи, казалось, давно привыкшие к невеселому виду представителей власти, на этот раз не смогли удержаться от удивленных комментариев.

«Вид у нашей делегации просто жуткий – угрюмый, подавленный и просто убитый! Доуправлялись…», – пишут пользователи charter97.org.

«Вроде бы и нефтегазовый спор решен, а радости все нет».

«Поставить гроб по центру – и будет точно как на панихиде по покойнику».

«Макей сидит потерянный. Именно он отвечает в Беларуси за сближение с Западом…»

«И только Семашко со своим обычным выражением лица…»

«Не зная подробностей, можно только догадываться о том, что могло испортить настроение белорусской делегации».

«Похоже, продали Родину. С потрохами…»

«В глазах боль и страдания по ушедшим медовым годам. Как теперь жить? Кормушка обмельчала. Сейчас будут наклонять и нагибать, а это обидно».

«Надо как в цехах заводов, посещаемых Лукашенко, – присутствующих, кроме правителя, снимать только со спины, чтобы только загривки видны были. Так сказка будет ближе к были».

«А что не так? Обычные лица, всегда такие. Ты еще попробуй просвет интеллекта изобрази, быстро на Окрестина окажешься».

«Грустные потому, что они уже знают то, что мы еще не знаем. Но скоро узнаем и мы!»