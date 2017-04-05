«Грустные потому, что они уже знают то, что мы еще не знаем»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Суд посмотрел видео с доказательством... и оставил в силе приговор журналисту Борозенко
Фотофакт. Российские десантники ведут бой с «незаконными вооруженными формированиями» под Витебском
У Гомелі судзілі чалавека, які «гучна лаяўся матам», а ён з-за хваробы нават размаўляе шэптам
Где белорусские власти возьмут 720 млн долларов, чтобы отдать газовый долг?
Один из крупнейших кредитополучателей в стране снова получит деньги из бюджета
Совбез ООН созван из-за химатаки в Сирии: «Люди умирали от удушья, рвота, пена изо рта»
ЕС снова критикует Минск за подавление протестов
Вызвалены з КДБ паплечнік Статкевіча
Установлен минимальный порог баллов на централизованном тестировании
Медведев о «тайной империи»: «Берут разную муть, чушь, собирают…»
На Витебщине возбуждены три уголовных дела в связи с подростковыми «группами смерти»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко
Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Теракт в питерской подземке. Путин не повторил спуск Лукашенко
Спецслужбы знали о подготовке теракта в метро, но не предотвратили?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Лукашенко сам загнал себя в ловушку»
Генпрокурор — про жесткое задержание пожилых людей в День Воли: «Возраст не важен»
Колумнист – о питерском теракте: «Репутация власти такова, что когда сообщают, что 2Х2=4, рука тянется к калькулятору»
Веллер: Кремлевский локомотив прет в бетонную стену
«Трэба было хутка распісацца, а ў ЗАГСах кажуць: «Вы што? Гэта так хутка не робіцца!»
«Момент, когда у жены нашли рак, изменил все». Исповедь звезды «Манчестер Юнайтед»
«Элитам говорится: ребята, смотрите, Медведев-то еще живой!»
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
«Откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента такая коллекция редких вин?»
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Самые красивые лица Беларуси
Сравним: Как выглядят Минск и Москва перед акциями протеста
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
13 первоапрельских розыгрышей, которые запомнятся надолго
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
05.04.2017
Евгений Федоров
«Грустные потому, что они уже знают то, что мы еще не знаем»

Байнет обратил внимание на «жуткий» вид белорусской делегации.

После того, как «Салiдарнасць» написала о том, с какими лицами чиновники слушали Лукашенко и Путина в ходе недавнего белорусско-российского заседания, посвященного «урегулированию нефтегазовога спора», эта тема стала бурно обсуждаться в сети.

Белорусские интернет-пользователи, казалось, давно привыкшие к невеселому виду представителей власти, на этот раз не смогли удержаться от удивленных комментариев.

«Вид у нашей делегации просто жуткий – угрюмый, подавленный и просто убитый! Доуправлялись…», – пишут пользователи charter97.org.

«Вроде бы и нефтегазовый спор решен, а радости все нет».

«Поставить гроб по центру – и будет точно как на панихиде по покойнику».

«Макей сидит потерянный. Именно он отвечает в Беларуси за сближение с Западом…»

«И только Семашко со своим обычным выражением лица…»

«Не зная подробностей, можно только догадываться о том, что могло испортить настроение белорусской делегации».

«Похоже, продали Родину. С потрохами…»

«В глазах боль и страдания по ушедшим медовым годам. Как теперь жить? Кормушка обмельчала. Сейчас будут наклонять и нагибать, а это обидно».

«Надо как в цехах заводов, посещаемых Лукашенко, – присутствующих, кроме правителя, снимать только со спины, чтобы только загривки видны были. Так сказка будет ближе к были».

«А что не так? Обычные лица, всегда такие. Ты еще попробуй просвет интеллекта изобрази, быстро на Окрестина окажешься».

«Грустные потому, что они уже знают то, что мы еще не знаем. Но скоро узнаем и мы!»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Гомельского блогера освободили от налога на «тунеядство»
Романчук: победил не белорусский президент, а российский
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение
Фотожабы: «Любовницы трудоустроены, боевики посажены, теперь – посевная»
Генпрокурор — про жесткое задержание пожилых людей в День Воли: «Возраст не важен»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY