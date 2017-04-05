«Россия даст денег самой себе»

После погашения конфликта нефтегазового конфликта между Минском и Москвой проблемой номер один для Беларуси является восстановление доверия населения к властям.

Главным итогом переговоров президентов России и Беларуси являются заявления сторон о погашении конфликтной ситуации. Таким мнением с Thinktanks.by поделился директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Это в значительной степени снизит неопределенность во взаимоотношениях сторон и позволит экономическим субъектам более уверенно планировать свою деятельность. Что касается более конкретных вопросов, связанных с условиями поставок газа и восстановлением объемов поставок нефти, то, как отметил эксперт, ясность в них наступит лишь после подписания сторонами соответствующих соглашений.

Восстановление объемов поставок нефти могло бы облегчить проблему внешней задолженности

Напомним, что по итогам встречи президентов России и Беларуси, прошедшей в Санкт-Петербурге 4 апреля, стороны заявили о восстановлении объемов поставок нефти в нашу страну. Правда, по словам российского вице-премьера Аркадия Дворковича, оно начнется «более или менее синхронно» с выплатой белорусской стороной задолженности за поставки газа в размере 726 млн. долларов. Замглавы белорусского правительства Владимир Семашко пообещал, что объемы поставок российской нефти в Беларусь уже в текущем году составят 24 млн тонн.

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По мнению Александра Чубрика, в случае, если поставки действительно будут производиться в таких объемах, это решит многие проблемы белорусской экономики.

«В случае, если объем поставок составит 24 млн тонн, белорусский бюджет сможет получить в виде пошлин серьезную сумму. Это позволит снизить риск дефолта, аккумулировать в бюджете значительную часть средств, необходимых для погашения внешней задолженности. Это также укрепит позиции Беларуси в плане дальнейшего привлечения внешних ресурсов, в том числе на переговорах с МВФ и при выпуске евробондов. В случае обеспечения объемов поставок в размере 24 млн тонн можно будет говорить о возврате российских нефтяных субсидий», — констатировал Александр Чубрик.

Он отметил, что одной из важных причин нынешней плачевной ситуации в экономике является значительное снижение объемов поставок нефти, которое наблюдалось в последнее время.

Впрочем, пока гарантий восстановления объемов поставок нефти нет.

«В любые договоренности по нефти можно верить только после подписания соответствующих соглашений», — сказал эксперт, отметив, что стороны из года в год ведут «бесконечные переговоры по одним и тем же вопросам», а долгосрочные соглашения в экономических отношениях являются редкостью, из-за чего белорусская сторона постоянно находится в подвешенном состоянии.

Александр Чубрик напомнил, что за последние годы объемы поставок нефти только однажды достигли 24 млн. тонн. Следует также отметить, что озвученная официальными лицами схема поставок нефти в Беларусь не вполне ясна: в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Владимир Семашко рассказал, что «до 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну, а 6 млн тонн будут перетаможиваться — такой термин мы применили». Что подразумевается под «перетаможиванием», пока неясно.

Россия даст денег самой себе

Не вполне прозрачным остается и вопрос о льготах на поставки газа и способах их предоставления.

«Если это будет сделано в виде субсидий белорусскому бюджету, вряд ли это можно назвать выгодным вариантом. Ведь деньги из бюджета могут пойти на оплату того же долга России. Белорусские предприятия рискуют ничего не получить, и их конкурентоспособность от этих льгот не улучшится», — считает Александр Чубрик.

Что касается белорусской задолженности за газ, то, по мнению эксперта, о рефинансировании именно этого долга стороны и договорились в ходе переговоров: «сумма рефинансирования долга близка к размеру долга за газ. Можно предположить, что российская сторона хочет закрыть проблему с точки зрения Газпрома, дать денег самим себе. А на покрытие задолженности по кредитам Беларуси придется искать деньги в других местах».

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«Я бы сказал, что мы находимся не в конце, а в начале переговоров. Самым важным итогом встречи является погашение конфликта между Беларусью и Россией. После погашения конфликта проблемой номер один для Беларуси является восстановление доверия населения к властям. На сегодняшний день это важнейший дестабилизирующий фактор для белорусской экономики: что бы власть ни сделала – никто не поверит, что это — что-то хорошее. После разрешения конфликта с Россией данный вопрос выходит на первый план повестки дня», — резюмировал Александр Чубрик.