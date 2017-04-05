Суд посмотрел видео с доказательством... и оставил в силе приговор журналисту Борозенко

Мингорсуд оставил в силе решение об аресте оператора телеканала «Белсат» Александра Борозенко.

Как сообщает «Белсат», судья городского суда Минска Игорь Любовицкий не принял доказательства невиновности Александра Борозенко.

В суде по ходатайству адвоката снова продемонстрировали видео задержания Борозенко, которое он снял сам. На видео слышно, что вопреки показаниям сотрудников ОМОН в первом процессе и их протоколам, Борозенко не ругается матом, не выкрикивает лозунгов и представляется журналистом.

После просмотра видео судья Игорь Любовицкий объявил перерыв для принятия решения. А через 10 минут вернулся и постановил оставить решение Московского суда без изменений — 15 суток по статье «мелкое хулиганство».

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