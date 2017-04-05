Фотофакт. Российские десантники ведут бой с «незаконными вооруженными формированиями» под Витебском
Стало известно, зачем в Беларусь прибыли «голубые береты» из соседней страны.
Как сообщает Министерство обороны России, на полигоне «Лосвидо» в Витебской области российские десантники совместно с белорусскими коллегами проводят учения «по блокированию четырех групп незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию одного из крупных административных центров, расположенных в Республике Беларусь».
В совместных тактических учениях задействовано около 1000 военнослужащих, более 600 единиц военной техники.
Также отмечается, что Россию на учениях представляют десантники Ивановской воздушно-десантной дивизии.
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