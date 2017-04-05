Где белорусские власти возьмут 720 млн долларов, чтобы отдать газовый долг?

Договоренности Александра Лукашенко и Владимира Путина озадачили экономистов.

После переговоров президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что восстановление поставок нефти начнется «уже более или менее синхронно» с выплатой Беларусью задолженности за газ в размере 726 млн долларов, передает ТАСС.

Где белорусское руководство найдет деньги на выплату долга?

Злотников: Свободных денег в Беларуси нет

Экономист Леонид Злотников напоминает, что наша страна живет в условиях кризиса и нехватки ресурсов.

– В прошлом году профицит в бюджете если и был, то уходил на пенсии. То есть свободных денег у нас нет. Не нужно забывать и о том, что страна также выплачивает долги по различным кредитам, все расписано по месяцам, – констатирует экономист.

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