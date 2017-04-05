Один из крупнейших кредитополучателей в стране снова получит деньги из бюджета

Белорусскому металлургическому заводу (БМЗ) выделят почти 30 млн рублей обеспечения финансово-экономической устойчивости.

Об этом говорится в указе № 100, который Александр Лукашенко подписал 3 апреля. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно указу, «остаток средств республиканского централизованного инновационного фонда, образовавшийся на 1 января 2017 года, в сумме 29.998.580 рублей в 2017 году направляется в качестве денежного вклада Республики Беларусь на увеличение уставного фонда ОАО «БМЗ».

На самом деле они пойдут на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестпроекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана».

Считается, что данный документ позволит реализовать названный проект и увеличить объем производства и продаж металлопродукции, а также обеспечит рост валютных поступлений от ее экспорта, говорится в сообщении пресс-службы президента.

БМЗ — один из крупнейших кредитополучателей в стране. Государство уже не раз вынуждено было рефинансировать долги и оказывать дополнительную поддержку предприятию. Так, в феврале прошлого года Лукашенко подписал указ, разрешающий предприятию выпуск валютных облигаций на 240,5 млн долларов, чтобы рассчитаться с банками по кредитам.