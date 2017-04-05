Депутат сравнил Лукашенко с Наполеоном

Депутат палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк поделился своими представлениями об образе нынешнего главы Беларуси.

— Я уверен, что Александр Лукашенко — это знаковая фигура для истории нашей государственности, о которой напишут еще не одну монографию. Который будет объектом исследования и после того, как закончится эта эпоха, — заявил Марзалюк в беседе с Еврорадио — Благодаря усилиям этого человека и его сумасшедшей интуиции, которого можно любить или не любить, но он создал реально белорусское государство.

Беларусь начала контролировать свою территорию, белорусские спецслужбы стали белорусскими спецслужбами, которые служат Беларуси, создана инфраструктура государства. Ни по одной позиции белорусы не сдали свой суверенитет.

Белорусская политика, внешнеполитическая и внутриполитическая, определяется в Минске, а не в Брюсселе и не в Москве. Благодаря тому, что такой человек возглавляет страну.

Для нас Лукашенко — это то же, что Наполеон Бонапарт и Де Голль для Франции и что для поляков Юзеф Пилсудский. Да, это были люди с сильным автократической струей, но...

Последнюю мысль Марзалюк предпочел не развивать. Впрочем, комплимент и так вышел, как минимум, неоднозначный. Просто напомним, чем в истории известен Наполеон.

1. Родился в небогатой семье на окраине Франции, но сумел «выбиться в люди»: начав армейскую карьеру младшим лейтенантом дослужился до командующего армией.

2. Чтобы прийти к власти, совершил государственный переворот. Разогнал неудобный для себя парламент – Совет пятисот. Фальсифицировал референдум, на котором была принята Конституция. Стал диктатором, наделив себя пожизненными полномочиями. Закрыл большинство парижских газет, а остальные поставил под контроль правительства. Не гнушался массовыми убийствами.

3. Провел модернизацию Франции с точки зрения ее инфраструктуры, с правовой точки зрения (введение Гражданского кодекса), реформы в сферах управления страной, образования и т.д.

4. Сначала обеспечил Франции стабильность и рост благосостояния, а затем вверг страну в продолжительный экономический кризис, длившийся вплоть до отстранения императора от власти.

5. Одержал ряд военных побед.

6. Неудачно соперничал с Великобританией и воевал с Россией.

7. Сжег Москву.

8. Не сумел вовремя уйти. Восстановил против своей страны большинство европейских держав, которые в результате сформировали антифранцузскую коалицию, оккупировавшую Париж.

9. Отрекся от престола, пытался покончить с собой (но заготовленный много лет назад «на крайний случай» яд в силу длительного хранения стал безвредным) и был отправлен в ссылку на остров Эльба.

10. Попытался взять реванш, но после очередного захвата власти продержался на троне 100 дней.

11. После разгрома в битве при Ватерлоо вторично отрекся от престола. Просил политическое убежище у своих врагов – англичан.

12. Впал в депрессию и умер в ссылке на острове святой Елены.

Кстати, в современной Франции отношение к Наполеону противоречивое. Часть жителей страны считает его национальным героем, часть – одиозным диктатором.

Главный же урок заключается в том, что, даже, если правитель хорошо начинает, неограниченное пребывание у власти и диктаторские полномочия в итоге, как правило, приводят к трагическим последствиям.

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