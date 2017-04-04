Назван главный подозреваемый в теракте в питерском метро

В городах Украины после теракта в Петербурге тоже проверяют метро. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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