Гомельского блогера освободили от налога на «тунеядство»

Об этом сообщил в Фейсбуке правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

— Сегодня жена Максима Филиповича (Гарантий Нет) получила извещение об освобождении задним числом известного видеоблогера от тунеядского оброка, — написал Судаленко. — Напомню, Максим так же, как и первый гомельский «тунеядец», начал в суде стратегическую тяжбу о понуждении его к принудительному труду. Сейчас его частная жалоба на определение суда о неподведомственности декретных дел судам находится в кассации облсуда. Совпадение? НЕ знаю!

Максим Филипович в суде в Гомеле 23 марта

Максим Филипович уже более 20 суток находится в изоляторе временного содержания. Его судили за участие в маршах нетунеядцев в Гомеле и Бресте. Из квартиры родителей его забирал ОМОН. Филипович транслировал свой арест в прямом эфире.