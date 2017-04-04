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Общество
04.04.2017
Салiдарнасць
Установлен минимальный порог баллов на централизованном тестировании

Министерство образования определило, какие отметки по ЦТ в 2017 году будут считаться неудовлетворительными для поступления в вуз.

Об этом сообщает Национальный центр правовой информации.

Неудовлетворительными будут считаться отметки (включительно):

по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» – от 0 до 19 баллов – для филологических специальностей, от 0 до 9 баллов – для остальных специальностей;

по первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Министерства образования от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – от 0 до 14 баллов; «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – от 0 до 19 баллов;

по второму предмету профильного испытания: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – от 0 до 9 баллов; «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – от 0 до 14 баллов.

Вместе с тем определено, что к неудовлетворительным будут приравнены отметки от 0 до 4 баллов (включительно) по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» при осуществлении набора:

в учреждения высшего образования, находящиеся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета;

на военные факультеты;

на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия»;

в учреждения высшего образования, находящиеся в подчинении МВД, на места, определенные контрольными цифрами приема для получения образования за счет средств республиканского бюджета, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Постановление Министерства образования вступает в силу 6 апреля 2017 г.

 
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