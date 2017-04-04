Медведев о «тайной империи»: «Берут разную муть, чушь, собирают…»

Премьер-министр Дмитрий Медведев спустя месяц после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра — и через неделю после массовых протестов по всей России (вдохновленных этим расследованием), публично высказался на этот счет.

До этого он реагировал только в комментариях в инстаграме. Далее — незначительно отредактированная прямая речь Медведева, процитированная по «Интерфаксу».

— [Расследование делается] по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный.

Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, — кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, — они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата.

Молодежь выходит под определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей.

Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит: «Все плохие, изберите меня президентом». Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно.

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