Андрей Макаревич: «Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен»

Лидер «Машины времени» о том, стоит ли в целях безопасности отменять все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты.

«По поводу нашего сегодняшнего концерта в Питере в сети было много вони (сам не читаю, мне рассказали). Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа «Идиш джаз» в себе не несет, - написал Андрей Макаревич в своем Фейсбуке. - И главное: сегодня по большому счету, как это ни печально, никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, ибо атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен».