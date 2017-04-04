Фотожабы: «Любовницы трудоустроены, боевики посажены, теперь – посевная»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Во время встречи в Санкт-Петербурге Лукашенко попросил Путина, чтобы тот «не забывал и о Беларуси, выстраивая отношения с крупными государствами»
Путин объявил об урегулировании всех «нефтегазовых» споров с Беларусью
Как Лукашенко и Путин поздравили друг друга по случаю праздника 1 апреля
Владимир Путин назвал акции протеста против коррупции «инструментом арабской весны»
Частная космическая компания Илона Маска Space X повторно запустила ракету в космос
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