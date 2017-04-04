Избитому организатору фестивалей стрит-арта отомстили за стены, «мироточащие» Щеткиной и Шуневичем?

В подъезде собственного дома на Олега Ларичева напали двое в штатском.

Об этом сообщил в Фейсбуке блогер Антон Мотолько.

«Сегодня в Минске в подъезде своего дома двумя неизвестными был избит автор проекта Signal project (большие граффити на стенах домов) Олег Ларичев. Ни телефон, ни деньги не забрали. Олег сейчас в больнице скорой помощи».

По словам Мотолько, Олег Ларичев рассказал, что двое неизвестных сбили его с ног, били по голове. Когда он очнулся, рядом никого не было.

У Олега Ларичева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В приемном покое больницы он сразу написал заявление, сообщает Наша Нива.

Издание отмечает, что 1 апреля Ларичев через свою группу Signal Project сообщил о сборе денег художниками, которые делают известный социальный стрит-арт. Именно они вывешивали на улицы Минска изображения Щеткиной, Шуневича, «маленьких мясниковичей».

Олег Ларичев сказал журналистам, что с этим связывает свое избиение. Он считает, что вряд ли милиция найдет напавших на него людей.