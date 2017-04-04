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Общество
04.04.2017
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Как окунуть университеты в реалии рынка труда

Почему высшее образование отстает от запросов нанимателей и что мешает академическому сообществу наладить диалог с бизнесом — об этом эксперт в сфере европейского высшего образования, приглашенный профессор Лондонского университета и профессор Политехнического университета Валенсии Хосе-Гинес Мора.

Хосе-Гинес Мора

Уже пятнадцать лет эксперт активно вовлечен в разработку политики в сфере высшего образования в Европе, в том числе в рамках Болонского процесса. И сейчас принимает участие в проекте «Стимулирование развития компетенций в белорусском высшем образовании», который реализуется в рамках программы Erasmus+ «Создание потенциала высшего образования».

− Беларуси предстоит реформировать систему высшего образования согласно дорожной карте Болонского процесса. Одна из задач — внедрение национальной рамки квалификаций, которая приблизила бы качество высшего образования к требованиям рынка труда. Почему это так важно?

− Основная задача системы образования заключается в том, чтобы все игроки рынка образования поняли необходимость рамок квалификаций как способа сближения рынков труда и высшего образования. А затем им следовали.

В европейских странах уже действуют национальные рамки квалификаций. Я возглавлял комитет по формированию и определению профессиональных рамок и компетенций в Испании. И их разработали на очень достойном уровне. Но применяли на практике не лучшим образом и университеты, и наниматели.

Не исключено, что в Беларуси возникнуть такая же проблема: может назреть необходимость изменения рамок, потому что первая редакция может быть неидеальной или со временем потребуется адаптация к изменяющимся потребностям.

В первой части проекта «Содействие развитию компетенций в белорусском высшем образовании» его участники планируют проанализировать те компетенции, которые требуются на рынке труда, и те, которые предлагают белорусские университеты. На втором этапе — на основании анализа мы сможем предложить рекомендации по четкому определению результатов обучения, стандартов и целей университетских учебных программ в Беларуси.

Лет через десять, возможно, снова потребуется пересмотреть соответствие образовательных программ, чтобы улучшить результаты.

Успехи изменений будут заметны в долгосрочной перспективе. В краткосрочной — часто совершается много ошибок.

− Как вопросы сближения университетского образования и запросов нанимателей решаются в странах Европейского пространства  высшего образования?

— Проблемы качества учебного процесса и его соответствия запросам общества не уникальны для Беларуси. Нестыковки между рынкам труда и системой высшего образования наблюдаются во многих странах. В основном это случается потому, что рынок труда меняется очень быстро.

Университеты же имеют тенденцию меняться и развиваться очень медленно из-за консервативности академического сообщества. Они не успевают быстро реагировать на изменения рынка труда.

В прошлом году со мной произошел анекдотичный случай на семинаре в Вашингтоне. Президент американских университетов возмутился, когда я открыто заявил, что университеты должны спрашивать мнение работодателей и бизнеса. Это подтверждает проблему нежелания академического сообщества быть вовлеченными в диалог с бизнесом.

Говоря о бизнесе, я имею в виду всех нанимателей, большая часть которых – это государственные учреждения, больницы, школы и другие организации. По сути университеты призваны служить обществу в целом. Как это было на протяжении длительного времени. Но за последний век у университетов сложилось впечатление, что они являются специализированными учреждениями с задачей, отличной от служения обществу. И эта общераспространенная ошибка поддерживалась почти сто лет.

И только в последние годы университеты осознали свою ошибку, оторванность от реалий, и увидели необходимость меняться.

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