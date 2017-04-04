Герои Дня Воли выходят на свободу

Задержанных 25 марта встречают активисты и простые люди.

Сегодня освобождаются некоторые задержанные 25 марта, в День Воли, пишет novychas.by.

Максим Фролов

Первым вышел Максим Фролов, которого приговорили к 10 суткам ареста за акцию на 25 марта. Парень говорит, что снова пойдет протестовать.

«А кто, если не мы?» - отмечает Максим Фролов.

Александр Курец

Алексей Жигалов отбывал свой срок в одной камере с Леонидом Кулаковым, который получил 25 суток.

«Ни о чем не жалею, - говорит Алексей. - Я сделал то, что мог».

Алексей Жигалов

Андрею Барановскому 25 марта даже не дали дойти до Академической - задержали. О нем давали информацию, что выпустят 6 апреля, но это произошло сегодня.

Андрей Барановский

Сергей Квачонок из Свободного театра

Бывших узников встречали представители Свободного театра и кампании «Говори правду». Также пришла и семья Логвинцов.