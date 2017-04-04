Романчук: победил не белорусский президент, а российский

Экономист рассказал «Салідарнасці», чем плоха для белорусской экономики новость о возобновлении поставок российской нефти и льготных ценах на газ.

— Российская нефть — это ловушка, в которую Александр Лукашенко завел нашу страну. Я думаю, он это и сам понимает. 24 миллиона тонн нефти — это еще один год, потерянный для экономики, для реформ. Потерянный для того, чтобы начать решать давно назревшие проблемы, очищать экономику от токсичных активов и мертвого капитала, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

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«Лукашенко добился определенного успеха. Но…»

При этом экономист подчеркнул, что восстановления поставок нефти нужно еще дождаться, ведь одно дело сказать, а совсем другое — исполнить обещанное.

— Белорусская сторона за несколько дней до встречи заявляла, что нет никакого долга за газ. И теперь Александр Лукашенко фактически признал его.

«Лукашенко сам загнал себя в ловушку»

По мнению эксперта, Москва продемонстрировала понимание того, в каком состоянии находится экономика Беларуси. При этом, в Кремле надеются, что Лукшенко и дальше будет находиться на российской нефтегазовой игле, не помышляя ни о каких реформах.

— Безусловно, выиграют нефтеперерабатывающие предприятия, часть доходов перепадет бюджету. Но если в целом надеяться на то, что возобновление поставок нефти и льготные цены на газ исправят ситуацию в экономике, это путь в тупик, — подчеркнул эксперт.