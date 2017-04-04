Фотофакт: белорусы попались на границе на перевозке сала под одеждой

Двух жителей Столина задержали 3 апреля в пункте пропуска Верхний Теребежов (Городище) из-за спрятанной под верхней одеждой мясной партии.

Как сообщает Госпогранкомитет, пинские пограничники обратили внимание на слишком непропорционально «упитанный» вид пассажиров «БМВ».

Личный осмотр граждан подтвердил подозрения.

9 кг мясной продукции и сала мужчины прикрепили к себе с помощью скотча.

За незаконное перемещение товаров через госграницу им грозит штраф в размере от 30 до 50 базовых величин.