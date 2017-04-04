«Почему чекисты не взяли террористов? Они просто были заняты»

Каждый раз, когда в России что-то взрывается, общественное мнение предлагает два объяснения.

Первое. «Это Кремль сам взорвал». Второе. «Это власть виновата. Может, она и не взрывала, но..». — и дальше про российский империализм, мирных салафитов, которые никого бы не трогали, если бы не злобная ФСБ с Минобороны и т.д. и т.п., вплоть до генерала Ермолова.

В данном случае в комментариях все типы реакции уже в наличии.

Хотите, про то, что взрыв устроила власть? «Привет вам, россияне, с Каширского шоссе», — пишет Шендерович.

Хотите более взвешенное? «В происшедшем, разумеется, виновата российская власть. Но вина эта — не вчерашняя и даже не четвертьвековой давности. Кто бы ни был террористом — речь идет об очень старых проблемах… Возможно, корень проблем в Кавказской войне 1817—64 гг».., — пишет Денис Драгунский.

Заметим, что реакция российской интеллектуальной элиты, как две капли, повторяет реакцию европейских левых СМИ на любые теракты, за исключением самых недавних.

Что-то взорвалось в Израиле? Да, это, конечно, ужасно, но виной всему — сами евреи: это они угнетают бедных палестинцев.

Что-то взорвалось в США? Да, это, конечно, плохо, но виной — сами американцы: они притесняют мирный ислам и пытают невинных людей в Гуантанамо.

Взрывы на мадридском вокзале Аточа, в лондонском метро, убийства Charlie Hebdo, резня в кошерном супермаркете, теракт в Bataclan — это все, конечно, ужасно, но это следствие неправильной политики Запада по отношению к несчастным мусульманам. Не позволим фашистам возбуждать в обществе ненависть и порочить мирную религию — ислам! И подумаем, что мы должны еще сделать для этих бедных людей!

Так вот, позвольте, для начала, отметить два момента.

Первое. Вне зависимости от того, какую — умную ли, наивную ли — политику ведет правительство данной страны по отношению к исламистам, исламисты всегда начинают первыми.

Это не Израиль напал на несчастных мусульман, желая стереть их с лица земли. Это исламские террористы отказывают Израилю в праве на существование. Они считают, что каждый еврей должен быть убит, а Израиль должен исчезнуть. Отказ евреев самим себе перерезать горло они именуют «неготовностью к компромиссам» и, как и всякий классический параноик, являются агрессором, выставляющим себя жертвой.

Точно так же это не США напали на мирный ислам, устроили Гуантанамо и вторглись в Афганистан и Ирак. Это мирный ислам в лице Бен Ладена стал взрывать американские посольства, а потом — Башни-Близнецы. Реакция Буша на 11 сентября могла быть глупой, неправильной, etc. Но — это была реакция. 11 сентября было сначала, а Гуантанамо было потом.

Точно так же это не бельгийцы, французы, англичане, немцы и пр. напали на мирный ислам. Ровно наоборот. Европа гостеприимно распахнула свои границы перед миллионами выходцев с Ближнего Востока и Африки. Она платила им пособия на дхижад, строила мечети и поощряла мультикультурализм.

А потом, когда всего этого оказалось мало, — мало пособий на дхижад, мало 423 мечетей в Лондоне, мало члена «Аль-Каиды» Моаззама Бегга, которого Amnesty International возила по всем европейским столицам, мало демонстраций, требующих превратить Лондон в зону шариата, — тогда загремели взрывы, и поехали грузовики. В Париже. В Ницце. В Брюсселе. В Лондоне. В ответ на гостеприимство Меркель беженцы на Новый год устроили в Кёльне тахарруш.

При всей разнице между Россией, с одной стороны, и Европой, США и Израилем, с другой — взаимоотношения России с исламистами полностью укладываются в эту картину.

В 1999 году Чечня была де-факто независима, и Россия забыла о ее существовании. После этого Басаев и Хаттаб, которые мечтали об установлении халифата по всему Кавказу, вторглись на территорию Дагестана и взорвали дома в Москве.

Конечно, можно рассказывать, что дома взорвал Кремль, но вот вопрос: а тренировочные лагеря исламистов в Чечне в 1999 году устраивали тоже по указке из Москвы?

Политика России по отношению к исламистам могла быть хорошей или плохой, но — так же, как и политика Израиля, США и Европы, — она является реакцией.

Второе. Как ни странно, громкость, с которой представители радикального ислама обвиняют неверных, не имеет никакого отношения к реальной степени жестокости этих неверных. Израиль наносит по исламистам точечные удары — в ответ ему рисуют фотошопом трупы детей. США давно вывели свои войска из Ирака (из-за чего, собственно, и случился ИГИЛ, как водится, запрещенный в России), но если вы почитаете либеральную прессу, у вас будет полная уверенность, что кровавые американские захватчики повсюду только и делают, что топчут мирных мусульман.

Я бы с удовольствием согласилась с обвинениями в адрес кровавых палачей из ФСБ, доводящих своими пытками мирных салафитов до того, что те бегут в леса и взрываются, если бы точно такие же обвинения исламисты не выдвигали против Израиля и США, которые никого ни до чего не доводят.

Я хочу сообщить очень простую, но почему-то редко посещающую мозги просвещенной публики мысль.

Исламист устраивает теракты потому, что он исламист. Потому что он считает всех нас — в том числе и представителей просвещенной публики, детей, стариков, женщин, — неверными, подлежащими поголовному истреблению. Потому что, в его представлении, он ведет дхижад. Потому что он хочет стать шахидом и попасть в рай, где его ждут 72 девственницы.

Это, знаете ли, как с грабителем банка. Почему человек ограбил банк? Прежде всего, потому, что он грабитель. Может, ему в детстве не повезло, может, у него не было отца, может, отец его бил, но это все обстоятельства образа действия. А правильный ответ тот, что у человека есть свобода воли, и грабитель ограбил банк, потому что он хотел его ограбить.

Точно так же и с исламистским террором. Почему происходит исламистский теракт? Не потому, что есть Путин, Буш, Меркель, Клинтон, Трамп, кровавая политика сионистского государства Израиль и пр. А потому, что шахид хочет в рай и хочет убить неверных. Все остальное — обстоятельства образа действия.

Третье. Терактов в России меньше, чем на Западе, а политика России в отношении желающих в рай шахидов эффективнее, чем на Западе. Когда я говорю «эффективнее», я, разумеется, не говорю «человечнее». Терпимая политика Запада кончается набережной в Ницце. Российская политика куда проще: в Дагестане чекисты просто выперли сотни радикалов в Сирию, в ИГИЛ, а в Чечне все отдали на откуп Кадырову. (Это, разумеется, порождает другие проблемы, но они связаны уже не с боевиками, а с внутренней слабостью российского псевдосилового государства, не способного удержать Чечню в Чечне.)

Ну и последнее. Это совершенно стандартная ситуация в Европе и США, когда после теракта личность террориста устанавливается немедленно, и оказывается, что он давно был убежденным радикалом, но при этом не состоял, не наблюдался, и т.д. и т.п. — что, с одной стороны, вызывает естественный сарказм, а с другой — в общем-то понятно. В условиях мультикультурализма за всеми Царнаевыми не насмотришься.

Однако то, что произошло в Санкт-Петербурге, выходит за рамки европейской некомпетентности. «Надежные источники» сообщили «Коммерсанту», что ФСБ знала о готовящихся взрывах от одного из сообщников террористов, что она даже прослушивала их телефоны, что, благодаря этому, отключив номера абонентов из «черного списка», она смогла предотвратить второй взрыв, но так как информатор ФСБ занимал низкий ранг и не знал всех подробностей, ФСБ не смогла арестовать террористов до взрыва.

Разумеется, возможно, что это просто треп. Спецслужбы прокололись и гонят какую-то невообразимую пургу. Всегда приятно после случившегося взрыва сказать, что ты зато предотвратил второй, третий и сорок седьмой.

Но если хотя бы часть информации соответствует действительности, то она не лезет ни в какие ворота. Любой оперативник скажет вам, что при наличии информатора, телефонов и видеокамер в нужных местах взять террористов — дело элементарное.

Так почему не взяли? На это есть простое объяснение. Они были заняты. Во-первых, они были заняты митингом 26 марта, во-вторых, они были заняты обеспечением безопасности приехавшего в Питер первого лица. Они работали день и ночь, проверяя люки и окна по маршруту его следования. На все остальное просто времени не хватило…