Это провал путинской концепции «умиротворения Кавказа» или аферы в Сирии?

Бывший вице-премьер России Альфред Кох изложил в Facebook возможные версии теракта в Питере.

«1. Это "предвыборный" взрыв в духе московских взрывов образца 1999 года, "рязанских учений", волгодонского теракта, объявленного раньше, чем он случился и т.д.

За ним должны последовать (собственно - они уже последовали) призывы отбросить разногласия, забыть обиды, еще теснее сплотиться "вокруг ленинского ЦК" и т.д.

Также обязательной программой являются утверждения в духе "коней на переправе не меняют" и в марте Путина в очередной раз на руках вносят в Кремль. "Народ безмолвствует".

Приятным бонусом к этому являются звонки Трампа и прочих супостатов. Некое общее сочувствие, которое является верным признаком потепления и, возможно, отмены санкций...

Эту версию мы отметаем. Причем гневно. Мы не верим в такой цинизм и жестокость нашего милого Дракончика. Ведь так? Вот и славно. Идем дальше.

2. Это уже подзабытый кавказский терроризм. На мой взгляд - вяло и неубедительно. Но уж коль мы взялись анализировать все версии, то это означает полный провал всей путинской концепции "умиротворения Кавказа", суть которой заключается в ставке на Кадырова.

Больше десяти лет этот человек получал бесчисленные бабки, он и его окружение имели полный иммунитет от уголовных преследований, творили полный беспредел не только у себя в Чечне, но и в России в целом, демонстративно ставили свои традиции и обычаи выше российской Конституции.

И что? А ничего! Полный провал.

Но эту версию мы тоже отвергаем. Хоть и не гневно, как предыдущую, но это, по большому счету, не имеет уже никакого значения.

3. Это ИГИЛ (запрещенная, б...дь, в России организация). Ответка, так сказать, за бомбардировки сирийских школ и больниц, за крылатые ракеты из Каспия, за "Кузю" и т.д. То есть это означает полный провал путинской аферы в Сирии.

Если присовокупить сюда еще авиакатастрофу над Синаем (тоже, кстати, самолет был из Питера), то картина получается совсем плохая для автора идеи российского участия в сирийском конфликте.

4. Украинский терроризм. Типа - месть за Крым, Донбасс и т.д. Тоже - слабо и неубедительно. До этого никто про такой вид терроризма не слышал. Особенно - с использованием смертников. Это что-то совсем не про украинцев...

Но, еще раз повторю: я анализирую все версии. И значит эту - тоже. Опять же в основе этого варианта лежит "блестящая" политика Путина в отношении Украины (некогда - самого близкого, почти родного русским народа...).

Вроде - все? Есть еще какие-то версии? Нет? Я так и думал... И вот что я имею сказать по этому поводу: давайте снова выберем Путина президентом! А чо? ЕСЛИНЕПУТИНТОКОТ! Замены ему, как известно, нет. Пусть продолжает в том же духе. По общему мнению, у него неплохо получается. Ведь верно? Неплохо, а? По-моему - просто блестяще!»

Подробности о белорусе, пострадавшем в питерском метро: «Он уже разговаривает»