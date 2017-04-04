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04.04.2017
Комсомольская правда в Белоруссии
Подробности о белорусе, пострадавшем в питерском метро: «Он уже разговаривает»

53-летний Юрий Шушкевич из Волковыска был госпитализирован в клинику Санкт-Петербурга, ему сделали операцию. Его брат рассказал «Комсомолке», что Юрий в сознании и его жизни уже ничто не угрожает.

- Юрий в состоянии средней тяжести, он уже разговаривает, - сказал нам Владимир. - Говорят, что у него повреждена голова и правая половина тела. Он контужен и плохо слышит на правое ухо.

- Как вы узнали, что брат пострадал?

- Когда я узнал о взрыве, то звонил брату на мобильный, на вайбер, но он не отвечал. Начал еще больше волноваться. Посмотрел списки пострадавших и увидел его имя. Тут же мне позвонили знакомые и скинули видео. На нем видно, что Юрий ранен и стоит у того самого искореженного вагона метро.

- Вы с ним связались?

- У него мобильный сломан. Так что пока поговорить не удалось. Да и мне сообщили, что пока разговоры и встречи запрещены. Но мне обещали, что помогут позже с ним связаться.

- Чем он занимается в Санкт-Петербурге?

- Он живет в Ломоносове (окраина Санкт-Петербурга. - Ред.), а работает в Питере на железной дороге. Заработок там хороший, не соизмеримый с тем, что он у нас получал.

- Как он оказался в метро?

- Как наша мама предположила, он ехал к знакомым или от них. Я маме про Юру не говорил, чтобы не беспокоить. Но доброжелатели позвонили и рассказали.

- Давно он работает в Питере?

- Лет пять.

- Он живет с семьей?

- Нет, один. Дочь учится в Гродно. Раньше жил в общежитии, сейчас, может быть, уже на квартире.

- Хорошо, что у него был паспорт.

- Он документы постоянно с собой возит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Дочка не могла ему дозвониться!»

- О том, что Юра пострадал, узнала от вас! - удивилась нашему звонку жительница Волковыска Екатерина, бывшая жена Юрия Шушкевича. - Юра родом из нашего города, но лет 5-6 назад он уехал жить в Петербург. У нас дочка есть - 18-летняя Ольга. Она учится в Гродно в медицинском университете. Дочка вчера звонила ему вечером, но не дозвонилась. Из-за этого очень переживала. Говорила мне: «Мама, ты слышала новости? Папе не могу дозвониться». Я ее успокаивала: «Доченька, все будет хорошо». Как оказалось, ее подружка видела в метро Юру.

Пострадавший при взрыве в метро Петербурга Юрий Шушкевич. Фото: ok.ru

- У вас вчера было предчувствие, что может произойти что-то страшное?

- Честно говоря, мне вчера было не очень хорошо. Сердце было не на месте. И дочка переживала. Папу она очень любит. С ним она часто созванивается.

Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко

 
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