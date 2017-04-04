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04.04.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
«Сын говорил о дедовщине». В Борисове умер 25-летний солдат

Артем Бастюк прослужил в армии полгода. До трагедии его родители приезжали в воинскую часть поговорить с руководством о неуставных отношениях. Им пообещали разобраться, успокоили.

Вечером 30 марта Артем позвонил родным, чтобы попрощаться, утром следующего дня его не стало. Сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти молодого человека.

— Я знаю своего сына, у него никогда раньше не было суицидальных наклонностей. По природе он мягкий человек, муравья никогда не растоптал. Если бы я мог предположить, что все так закончится, сам бы забрал его домой, и никакие бы трибуналы не испугали, — рассказывает TUT.BY Сергей Александрович, отец погибшего Артема Бастюка.

Утром 31 марта родителям Артема позвонили из воинской части 25849 Борисова и сообщили: их сына больше нет в живых. Минчанина призвали в армию осенью 2016 года, парень закончил Международный государственный экологический институт им. Сахарова и должен был отслужить год.

— Первый месяц до присяги все было хорошо, нам еще тогда сказали: «Вот видите, дедовщины нет». А когда их перевели к старослужащим, все изменилось, Артем был без настроения, на все вопросы отвечал: «А что рассказывать? Дедовщина и все», — вспоминает Татьяна, мама Артема.

Родные солдата делают акцент: сына никто не бил, но постоянно на Артема оказывали психологическое давление.

— Сын рассказывал, что «деды» заставляли молодых полностью их обеспечивать: покупать кофе, сахар, сигареты. Сами деньги в руки не брали, но команды отдавали. Не разрешали спать, заставляли сидеть или стоять возле кровати, а если кто-то уснет, подходили и переворачивали кровать вместе с солдатом. Или вдруг ночью кому-то захотелось шоколада, нужно принести, если отказываешься — отжимайся 100, 200, 400 раз. Когда мы это узнали, связались с командиром части, он предложил приехать. Это было за три недели до гибели сына. Нас выслушали, сначала не поверили, а потом пообещали разобраться, — рассказывает TUT.BY Татьяна.

На эту же беседу позвали и самого солдата, он назвал фамилии и имена тех, кто заставлял его жить не по уставу. Теперь родители об этом жалеют. Считают, что на Артема стали давить еще больше. Вечером 30 марта раздался странный звонок из части, Артем просил прощения у мамы с папой, попрощался с ними. Перепуганные родители тут же связались с руководством.

— Нам обещали, что за сыном присмотрят, все будет хорошо, а через 12 часов Артема не стало. Как же так? Жена просила дать психолога, с сыном никто не говорил. Теперь будем добиваться, чтобы виновные в смерти Артема были наказаны, — говорит Сергей Александрович.

По официальной информации, уголовное дело не возбуждалось, задержанных нет.

— Проводится доследственная проверка по факту обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы. Предварительные данные, полученные в ходе первоначальных мероприятий, дают основания рассматривать в качестве основной версии суицид. Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и мотивы, подвигшие к таким намерениям, — сообщила TUT.BY Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.

В самом Министерстве обороны отказались комментировать и саму трагедию, и то, что родители солдата поднимали вопрос о дедовщине.

— Мы не комментируем все случаи, связанные с суицидальным поведением, и по этическим соображениям полагаем это нецелесообразным. То, что проводится проверка, это факт, — заявил Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны.

 
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