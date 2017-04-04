«Лукашенко добился определенного успеха. Но…»

Политолог прокомментировал «Салідарнасці» итоги визита главы государства в Санкт-Петербург.

Фото пресс-службы президента России

Результатом встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге стало урегулирование нефтегазового спора. Россия пообещала возобновить поставки нефти в Беларусь в прежних объемах и рефинансировать долг белорусской стороны в размере $ 750-800 млн.

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— Лукашенко добился определенного успеха. О том, что Кремль пошел на уступки, пишет и российский «Коммерсант», — прокомментировал итоги визита главы государства в Россию эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

При этом политолог подчеркнул, что речь идет о временном успехе, так как конфликты в белорусско-российских отношениях стали нормой. Сейчас стороны достигли примирения, но это не значит, что противоречия снова не проявятся в будущем.

— Этот успех не снимает тяжелых проблем, существующих в белорусской экономике. Ведь одними скидками на газ и увеличением объемов поставок нефти эти вопросы полностью не решишь.

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Говоря о том, мог ли Лукашенко заплатить за уступки Кремля нечто большее, чем просроченный долг за газ, собеседник «Салідарнасці» отметил:

— Я не разделяю подобные алармистские настроения. Тут следует задать вопрос: а чем Беларусь платила последние двадцать лет? Одним лишь фактом своего союзничества. И она продолжает им платить. И Россия считает это большой ценой, она готова за это платить. И я не удивлюсь, если белорусская сторона ни на какие другие уступки не пойдет.

Тем более, считает Карбалевич, Лукашенко уже пошел на одну уступку, отказавшись ехать в США в угоду Путину:

— Я думаю, что он хотел бы поехать туда, сфотографироваться с американским президентом, возможно, вместе с Колей. Но не поедет.