Исламисты убили двух полицейских в Астрахани. Видео

В Астрахани неизвестные открыли стрельбу по полицейским, которые прибыли на место ДТП для оформления протокола. В результате нападения погибли двое инспекторов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин в ходе экстренного заседания заявил, что к преступлению причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

По данным следствия, во вторник примерно в 00:27 по местному времени неизвестные у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная напали на наряд экипажа ДПС.

В Сети появилось видео с регистратора автомобиля ДПС, на котором запечатлен момент нападения и убийства (18+). Из видео следует, что преступники сначала сидели в машине, оформляя протокол о дорожно-транспортном происшествии. Они вышли из салона, но вернулись и открыли огонь по полицейским.

В городе был объявлен план "Сирена". Позже следователи обнаружили брошенную "Газель", на которой передвигались подозреваемые.

По подозрению в причастности к убийству разыскивают 7 человек.

В розыск объявлены: уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец села Ганюшкино Денгизского района Казахстана, житель Астрахани​ Альибек Гизатов 1990 года рождения, житель поселка Степной Красноярского района Астраханской области Закир Тажиков 1992 года рождения, житель Астраханской области Рамазан Кукулаев​ 1996 года рождения, житель Астраханской области Кадырбай Маймашев 1992 года рождения, житель Астраханской области Ильяс Магомедов 1990 года рождения и уроженец Казахстана Ахмед Магомедов 1986 года рождения.

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