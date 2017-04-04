Исламисты убили двух полицейских в Астрахани. Видео

В Астрахани неизвестные открыли стрельбу по полицейским, которые прибыли на место ДТП для оформления протокола. В результате нападения погибли двое инспекторов.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин в ходе экстренного заседания заявил, что к преступлению причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.
По данным следствия, во вторник примерно в 00:27 по местному времени неизвестные у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная напали на наряд экипажа ДПС.
В Сети появилось видео с регистратора автомобиля ДПС, на котором запечатлен момент нападения и убийства (18+). Из видео следует, что преступники сначала сидели в машине, оформляя протокол о дорожно-транспортном происшествии. Они вышли из салона, но вернулись и открыли огонь по полицейским.
В городе был объявлен план "Сирена". Позже следователи обнаружили брошенную "Газель", на которой передвигались подозреваемые.
По подозрению в причастности к убийству разыскивают 7 человек.
В розыск объявлены: уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец села Ганюшкино Денгизского района Казахстана, житель Астрахани Альибек Гизатов 1990 года рождения, житель поселка Степной Красноярского района Астраханской области Закир Тажиков 1992 года рождения, житель Астраханской области Рамазан Кукулаев 1996 года рождения, житель Астраханской области Кадырбай Маймашев 1992 года рождения, житель Астраханской области Ильяс Магомедов 1990 года рождения и уроженец Казахстана Ахмед Магомедов 1986 года рождения.
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