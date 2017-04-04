Разыскивают неизвестного, который разогнался на МКАД до 250 км/ч. Видеофакт

В редакцию Onliner.by прислали видео, где запечатлена езда по МКАД со скоростью около 250 км/ч. Более чем двукратное нарушение скоростного режима снял на видео пассажир автомобиля.

По имеющейся у нас информации, «покатушки» были сняты в минувшие выходные на внутренней стороне МКАД в районе съезда на улицу Ваупшасова (недалеко от «стеклянного пешеходного моста»). Стрелка спидометра в один момент перевалила за отметку 240 км/ч. Видео снималось в седане представительского класса Lexus LS третьего поколения (2000 — 2006 г. в.).

В ролике видно, что кольцевая практически пуста (действие происходило в час ночи), но это не отменяет опасности, которую представлял водитель Lexus для себя, своего оператора и других участников дорожного движения. Файл, который прислали в редакцию, называется «Юра валит. Юра, красава».

В Минской ГАИ сообщили Onliner.by, что по данному факту будет проведена проверка. Сейчас ведется работа по установлению личности водителя.

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