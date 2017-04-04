«Власти не готовы делиться частью медиапирога с общественностью»

Что мешает развитию белорусских СМИ?

Революция в Украине дала мощный толчок для проведения реформ, одна из которых направлена на медиасферу. В стране создается общественное вещание, проводится разгосударствление печатных СМИ и открывается информация о владельцах крупных телеканалов. Беларусь тоже нуждается в коренных переменах, но получится ли у нас провести их?

Основная проблема белорусского медиаполя, по мнению председателя Белорусской ассоциации журналистов, юриста Андрея Бастунца, — чрезмерно высокий государственный контроль медиа. Например, Мининформ в Беларуси обладает огромными и постоянно растущими полномочиями. Это орган, без которого, по мнению эксперта, обходятся многие страны.

— В телевидении и радиовещании нет независимых игроков, в сфере общественно-политической печати превалируют госиздания. Страна далека от рыночных отношений. Из госбюджета на поддержку СМИ выделяется 45-47 млн евро в год.

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